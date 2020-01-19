駐日美軍司令：北京處心積慮想改變兩岸現狀

駐日美軍司令施奈德說，對美日來說，最大的挑戰來自中國，又認為北京處心積慮想改變或推翻兩岸現狀。

據官方香港電台報導，施奈德在接受日本《讀賣新聞》專訪時重申，反對企圖推翻台海現狀的片面行為。北京處心積慮想改變或推翻兩岸現狀的情況很明顯，包括透過軍事行為、情報和網路活動，以及企圖切斷台灣與其他國家的外交關係，令台灣更孤立於國際社會。

施奈德表示，長期來看，對美日兩國、對區域或世界來說，最大的挑戰來自中國。