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駐日美軍司令：北京處心積慮想改變兩岸現狀

2020-01-19 09:28聯合報 記者羅印冲／即時報導

駐日美軍司令施奈德說，對美日來說，最大的挑戰來自中國，又認為北京處心積慮想改變或推翻兩岸現狀。

據官方香港電台報導，施奈德在接受日本《讀賣新聞》專訪時重申，反對企圖推翻台海現狀的片面行為。北京處心積慮想改變或推翻兩岸現狀的情況很明顯，包括透過軍事行為、情報和網路活動，以及企圖切斷台灣與其他國家的外交關係，令台灣更孤立於國際社會。

施奈德表示，長期來看，對美日兩國、對區域或世界來說，最大的挑戰來自中國。

他指出，中國不單只想掌控第一島鏈內側，也想掌控第二島鏈，最終想趕走美國，在印太地區消滅美國的同盟關係，因為中國想在世界成為主宰國家。

駐日美軍司令施奈德稱，對美日來說，最大的挑戰來自中國。（法新社資料圖片）
駐日美軍司令施奈德稱，對美日來說，最大的挑戰來自中國。（法新社資料圖片）
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