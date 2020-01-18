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為了一部半導體設備 中美駐荷蘭大使館公開對嗆

2020-01-18 11:11聯合報 記者林則宏／即時報導

中美為了大陸廠商能否購買荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）所生產的極紫外光（EUV）微影設備（大陸稱「極紫外光刻機」），所展開的外交角力進一步升級，大陸駐荷蘭大使館發言人更直批美國駐荷蘭大使胡克斯特拉（Pete Hoekstra）「不可理喻」、充滿「傲慢與偏見」。

據路透早前報導，2018年，荷蘭政府向ASML發放出口許可證，允許其向一家中國企業出口一台EUV光刻機，價值1.5億美元。但美國政府隨後就出手干預，積極阻擾這筆交易的進行。

為此，中美兩國駐荷蘭大使近日密集展開輿論攻防戰。中共駐荷蘭大使徐宏本月10日接受荷蘭《金融日報》(Het Financieele Dagblad)專訪時警告，荷蘭是否批准ASML出口給中國，可能會是兩國關係走向的風向標。

荷蘭《金融日報》17日報導，美國駐荷蘭大使胡克斯特拉受訪時聲稱，美國政府已清楚向荷蘭表明，EUV光刻機這一敏感技術不應屬於某些地方。

胡克斯特拉還說，中國在人權保護理念上完全與西方不同。美國希望西方公司保持在高科技領域的領先地位，無所謂美國公司還是歐洲公司。

對此，徐宏17日接受荷蘭國家公共廣播電視台（NOS）專訪時表示，他對胡克斯特拉那句「ASML技術不應屬於某些地方」的說法感到荒謬。

徐宏說，「如果你比較我和胡克斯特拉大使的言論，誰在搞政治施壓，一目了然。」他並意有所指地表示，「中國沒有在境外挑起一場戰爭，沒有濫用長臂管轄、實施單邊制裁，更沒有處處以自身利益優先來處理對外關係，干涉他國內政。」

大陸駐荷蘭大使館18日又在官網發布新聞稿，再次批評胡克斯特拉前述言論「不可理喻」。中共駐荷蘭大使館發言人稱，這種表態顯示的不是理性與尊重，而是傲慢與偏見。

新聞稿並指出，胡克斯特拉的說法證實了外界的傳聞，即美國政府的確在阻止ASML極紫外光刻機出口中國一事上向荷蘭政府施加強大政治壓力，中方對此表示遺憾。

中共駐荷蘭使館發言人還質問胡克斯特拉，在舉不出任何證據的情況下，單純以意識形態和國家體制的差異為由，將世界割裂為兩個敵對陣營，鼓吹國家間的隔離、對立和對抗，這符合當今世界各國的相處之道嗎？是我們大家希望看到的未來嗎？

對於捲入中美科技競爭，荷蘭經貿部長卡赫接受NOS訪問時表示，荷蘭政府會在安全、科技和智慧財產權保護等方面作出周全考慮，也會考慮到投資等經濟因素。他坦承，這將是一個非常困難的決定。

大陸《財新網》指出，光刻機是用來製造晶片的大型機器。極紫外光刻機主要用於生產7奈米及更先進製程的晶片，目前全球只有ASML能夠生產。若買不到極紫外光刻機，大陸晶片製造廠在相當長時間內將只能停留在12或14奈米製程。

荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）捲入中美科技戰。圖為ASML位於荷蘭的總部...
荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）捲入中美科技戰。圖為ASML位於荷蘭的總部。（路透）
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荷蘭中共

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