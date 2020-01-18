為了一部半導體設備 中美駐荷蘭大使館公開對嗆

中美為了大陸廠商能否購買荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）所生產的極紫外光（EUV）微影設備（大陸稱「極紫外光刻機」），所展開的外交角力進一步升級，大陸駐荷蘭大使館發言人更直批美國駐荷蘭大使胡克斯特拉（Pete Hoekstra）「不可理喻」、充滿「傲慢與偏見」。

據路透早前報導，2018年，荷蘭政府向ASML發放出口許可證，允許其向一家中國企業出口一台EUV光刻機，價值1.5億美元。但美國政府隨後就出手干預，積極阻擾這筆交易的進行。

為此，中美兩國駐荷蘭大使近日密集展開輿論攻防戰。中共駐荷蘭大使徐宏本月10日接受荷蘭《金融日報》(Het Financieele Dagblad)專訪時警告，荷蘭是否批准ASML出口給中國，可能會是兩國關係走向的風向標。

荷蘭《金融日報》17日報導，美國駐荷蘭大使胡克斯特拉受訪時聲稱，美國政府已清楚向荷蘭表明，EUV光刻機這一敏感技術不應屬於某些地方。

胡克斯特拉還說，中國在人權保護理念上完全與西方不同。美國希望西方公司保持在高科技領域的領先地位，無所謂美國公司還是歐洲公司。

對此，徐宏17日接受荷蘭國家公共廣播電視台（NOS）專訪時表示，他對胡克斯特拉那句「ASML技術不應屬於某些地方」的說法感到荒謬。

徐宏說，「如果你比較我和胡克斯特拉大使的言論，誰在搞政治施壓，一目了然。」他並意有所指地表示，「中國沒有在境外挑起一場戰爭，沒有濫用長臂管轄、實施單邊制裁，更沒有處處以自身利益優先來處理對外關係，干涉他國內政。」

大陸駐荷蘭大使館18日又在官網發布新聞稿，再次批評胡克斯特拉前述言論「不可理喻」。中共駐荷蘭大使館發言人稱，這種表態顯示的不是理性與尊重，而是傲慢與偏見。

新聞稿並指出，胡克斯特拉的說法證實了外界的傳聞，即美國政府的確在阻止ASML極紫外光刻機出口中國一事上向荷蘭政府施加強大政治壓力，中方對此表示遺憾。

中共駐荷蘭使館發言人還質問胡克斯特拉，在舉不出任何證據的情況下，單純以意識形態和國家體制的差異為由，將世界割裂為兩個敵對陣營，鼓吹國家間的隔離、對立和對抗，這符合當今世界各國的相處之道嗎？是我們大家希望看到的未來嗎？

對於捲入中美科技競爭，荷蘭經貿部長卡赫接受NOS訪問時表示，荷蘭政府會在安全、科技和智慧財產權保護等方面作出周全考慮，也會考慮到投資等經濟因素。他坦承，這將是一個非常困難的決定。