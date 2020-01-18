習近平抵達緬甸：官方熱烈歡迎、民間擔憂加劇

中國國家主席習近平周五（1月17日）抵達緬甸首都奈比多，開始對該國進行為期兩天的訪問。圖／德國之聲中文網 分享 facebook

中國國家主席習近平周五（1月17日）抵達緬甸首都奈比多，開始對該國進行為期兩天的訪問。這是習近平2020年的首次出訪，也是中國國家主席時隔19年後再度訪問緬甸。

據中國官媒新華社報道，習近平乘坐的專機進入緬甸領空時，2架緬甸戰機升空護航。飛機抵達時，緬甸第一副總統敏瑞率多名內閣部長在舷梯旁熱情迎接。

此前，習近平在多家緬甸媒體上發表署名文章表示：「雙方要深化共建」一帶一路「框架內務實合作，推動中緬經濟走廊框架從概念轉入實質規劃建設階段，著力推進皎漂經濟特區、中緬邊境經濟合作區、仰光新城三端支撐，深化互聯互通、電力能源、交通運輸、農業、金融、民生等領域務實合作」。

預計習近平此行將簽署一系列大規模基礎設施合作協議，其中一大協議是耗資13億美元、位於緬甸西部若開邦的皎漂深水港口項目。法新社指出，該港口將成為北京通往印度洋的門戶。皎漂港口是中緬經濟走廊（CMEC）的中心項目，而該經濟走廊則是「一帶一路」倡議的重要組成部分。

訪問加劇擔憂？

然而，環保人士認為，中方的投資項目可能會引發土地掠奪和環境破壞。例如，按照計劃，皎漂深水港口附近的大片的稻田和柚木林將被改造成一個大型服裝和食品加工園區。而北京方面也曾多次嘗試重啟頗受爭議的密松水電站。分析人士馬蒂森（David Mathieson）向德新社表示，習近平此次訪問將加劇環保人士的擔憂。

中國是緬甸最大的貿易夥伴，也是該國最大的外債債主，其40%的外債來自中國。德新社介紹，中國的主導地位觸發了緬甸民間的反華情緒，緬甸民眾認為，中國掠奪該國資源卻貢獻寥寥。

國際特赦組織東亞及東南亞地區主任軻霖（Nicholas Bequelin）批評稱，習近平即將簽署的協議完全不透明，「工程開始前，施工方並沒有和那些家園、健康和居住環境受到影響的居民進行足夠的協商」。

官方的算盤

除了經濟利益之外，對緬甸官方而言，和中國的合作還另有好處。2017年若開邦北部羅興亞穆斯林遭到血腥殺戮，造成約有74萬人背井離鄉。西方國家對這場危機感到震驚並放棄了對緬甸的支持。

中國卻沒有因此卻步。習近平在臨行前發表的文章中強調：「中國堅定支持緬甸走符合自身國情的發展道路，支持緬甸政府為推動國內和平與民族和解所作努力，支持緬甸在國際舞台維護正當權益和國家尊嚴。緬甸在涉及中國核心利益和重大關切問題上給予中方堅定支持。」

上個月，緬甸國務資政翁山蘇姬在海牙國際法庭出庭，否認有關緬甸軍隊對羅興亞人種族屠殺的指控。今年緬甸將舉行新一輪大選，宣布參選的翁山蘇姬正需要經濟投資和外交支持。

而若開邦當地人民卻擔心自己再次被中國忽略，因為此前中方投資的項目已經讓許多人失去家園。當地非政府組織的一名成員向法新社抱怨：「他們沒有為我們帶來任何好處，甚至連工作崗位都沒有。」

另據中國外交部公布的信息，習近平17日在奈比多總統府出席緬甸總統溫敏舉行的歡迎儀式後，翁山蘇姬專程前往總統府歡迎和問候習近平，雙方定於18日舉行會談。習近平當天指出，期待同緬甸領導人「就兩國關系和共同關心的問題深入交換意見，共同傳承胞波情誼、密切全面戰略合作，推動中緬關系邁上新台階、進入新時代」。此外，習近平還將會見緬甸國防軍總司令敏昂萊。

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