香港食衞局長警告 武漢肺炎春節傳播風險將升高

香港食物及衞生局長陳肇始警告，春運期間旅客來往頻繁，加上目前正值流感季節，將使得「武漢肺炎」病毒傳入香港和社區傳播的風險提升。另，截至16日中午12時，香港再接獲兩宗武漢肺炎懷疑個案，

日本厚生勞動省16日在官網發布通報稱，發現一例新型冠狀病毒感染確診病例。患者居住在日本神奈川縣，本月6日從武漢返回日本後接受治療。該男子已於15日康復出院。這是日本首次發現新型冠狀病毒感染確診病例。

該名男子自稱未去過爆發此次武漢肺炎的華南海鮮批發市場，厚生勞動省認為該男子有可能在武漢時與情況不明的肺炎患者發生過密切接觸。

泰國衛生部則於13日表示，一名61歲大陸籍女子因感染新型冠狀病毒在泰國遭隔離。據悉，這名女子本月8日入境泰國時經發燒篩檢陽性後被隔離，並於12日確診。這是大陸境外首宗證實病例。

此外，香港、澳門、新加坡、韓國、台灣也都傳出疑似病例。大陸網路媒體觀察者網16日引述據越南快報（vnexpress）報導，兩名從武漢出發的大陸旅客，14日入境越南峴港機場時，經體溫檢測發現有發燒症狀，事後被進行隔離觀察與治療。這兩名陸客參加同一個旅行團，分別為22歲男子和3歲男孩。

星島日報報報導，香港食物及衞生局長陳肇始16日召開第二次嚴重應變級別督導委員會會議，就香港代表團在武漢考察取得的資料和新型冠狀病毒感染的肺炎個案最新發展，評估風險和檢視防控措施安排。

陳肇始表示，港府除將加強所有口岸的衞生監察設施和公共設施的衞生清潔工作外，也提醒旅遊和酒店業者採取衞生署有關預防傳染病的建議措施，並呼籲各大學加強校園和宿舍防控工作，留意曾到訪大陸的學生健康情況。