陸委會：盡快提出反滲透法「參考案件類型」

反滲透法即將上路實施，陸委會發言人邱垂正今（16）日在例行記者會上表示，跨部會小組將盡快推出「參考案件類型」給社會各界參考，釐清違法或不違法的行為樣態。

邱垂正表示，反滲透法並沒有授權制定施行細則，但針對外界關切該法適用的問題，有關違法或不違法的行為樣態，跨部會的「因應反滲透法施行協調小組」將盡快擬定提供各界參考，從立法背景、立法精神及既有法規提出「參考案件類型」給社會各界參考。

邱垂正說，至於實際行為是否涉及違法的認定，以及法律適用的最後判斷，必須由司法機關為之。

港媒日前報導，港女命案被害者潘曉穎家屬已依「犯罪被害人保護法」，向我方申請犯罪被害賠償金，預料可獲得150萬元。

邱垂正對此表示，依「犯罪被害人保護法」，潘曉穎的家屬可申請犯罪被害的補償，被害者家屬依法可在兩年內向法務部提出申請，由於命案是發生在2018年2月，因此應該在今年2、3月屆滿時限。

他表示，或許有人質疑為何港人殺害港人，為何要由台灣做出被害補償？理由是被害人在我國境內遇害，受害者家屬都可依法申請補償金。

據了解，潘曉穎家屬尚未向法務部正式提出申請補償金，但正在辦理相關文書程序，預料會在時限之前提出申請。