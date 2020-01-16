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中國台灣網：民進黨若錯判形勢，離「滅頂之災」不遠

2020-01-16 11:48聯合報 記者李仲維/即時報導

大陸國台辦旗下的中國台灣網今（16）日發文指出，台灣社會已經形成不能「獨」的集體意識，如果民進黨錯判形勢，鋌而走險，那就離「滅頂之災」不遠了。

這篇題為「被逼出來的武統，背後還有很多思考」文章指出，台灣2020大選結束，代表台獨勢力的民進黨蔡英文勝選，大陸網路上主張武統的聲音也在這幾天迅速升高。

文章稱，對此，正在洋洋得意的台獨勢力應該不會反省，畢竟他們原本就沒把台灣島內希望和平發展的主流民意放在心上，民進黨正在通過一場場日益骯髒的選舉，靠著欺騙、靠著恐嚇，把全體台灣民眾一點一點地綁上他們精心準備的台獨戰車。當倒行逆施的台獨到了滅頂之災的那一天，受傷害最深的又會是誰呢？

文章表示，台灣是包括台灣同胞在內的全中國人民的台灣，台灣的前途由全體中國人民共同決定。說到底，和平統一才是最符合兩岸同胞和中華民族整體利益的最佳統一方式，台灣問題終究還是要由中國人自己解決，台灣前途也要由全體中國人民共同決定，大陸14億民意，也必須受到足夠的重視。

文末稱，如今台灣社會已經形成了不能「獨」的集體意識，如果民進黨錯判形勢，鋌而走險，那就離滅頂之災不遠了。

圖為國台辦發言人馬曉光。圖：中國台灣網
圖為國台辦發言人馬曉光。圖：中國台灣網
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民進黨台獨

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