許信良：兩岸領導人對話 蔡勝選後最重要的訊息

亞太和平研究基金會董事長許信良接受中評社專訪時表示，總統蔡英文在勝選之夜呼籲兩岸對話，指的是兩岸進行領導人對話，這是她在勝選之後發出的最重要訊息。

許信良指出，蔡英文在勝選演說以及她的國際記者會都說得很清楚，八個字，就是和平、對等、民主、對話，其實這裡面最重要的是對話。

許信良稱，蔡英文從她上任四年來，其實都有這個意思，是大陸自己設限。大陸設限於一國兩制、九二共識這個前提。經過這次選舉，也該知道連國民黨都有強烈的檢討聲音，就是不能再用這種前提。所以這個訊息應該是大陸要好好思考的問題。

許信良認為，其中最重要是對話，其實蔡英文四年來都有這個意思，不排除跟習近平直接會談，蔡英文講的對話，是領導人的對話。她不會希望是國台辦層級的對話，或是跟其他體制對話，蔡英文當選之後的訊息非常清楚，最希望有領導人的對話。

他強調，兩岸進行領導人對話，應該就是蔡英文在勝選之後，發出的最重要的訊息。