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許信良：兩岸領導人對話 蔡勝選後最重要的訊息

2020-01-16 09:28聯合報 記者李仲維/即時報導

亞太和平研究基金會董事長許信良接受中評社專訪時表示，總統蔡英文在勝選之夜呼籲兩岸對話，指的是兩岸進行領導人對話，這是她在勝選之後發出的最重要訊息。

許信良指出，蔡英文在勝選演說以及她的國際記者會都說得很清楚，八個字，就是和平、對等、民主、對話，其實這裡面最重要的是對話。

許信良稱，蔡英文從她上任四年來，其實都有這個意思，是大陸自己設限。大陸設限於一國兩制、九二共識這個前提。經過這次選舉，也該知道連國民黨都有強烈的檢討聲音，就是不能再用這種前提。所以這個訊息應該是大陸要好好思考的問題。

許信良認為，其中最重要是對話，其實蔡英文四年來都有這個意思，不排除跟習近平直接會談，蔡英文講的對話，是領導人的對話。她不會希望是國台辦層級的對話，或是跟其他體制對話，蔡英文當選之後的訊息非常清楚，最希望有領導人的對話。

他強調，兩岸進行領導人對話，應該就是蔡英文在勝選之後，發出的最重要的訊息。

許信良還認為，蔡英文執政四年最大的貢獻，不是讓台獨泡沫化嗎？一邊一國行動黨連1％都拿不到，陳水扁宣布退出政治，這就是蔡英文當政對兩岸最大的貢獻。讓那些激烈的台獨主義、台獨思想得不到人民的支持。中華民國台灣就變成一個共識，這就是蔡英文對台灣、對兩岸，四年來最大貢獻，就是很務實中道主義。

民進黨前主席許信良。聯合報系資料照片
民進黨前主席許信良。聯合報系資料照片
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蔡英文許信良台獨

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