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馬曉光：撼山易 撼「九二共識」難

2020-01-16 00:53聯合報 特派記者呂佳蓉／北京報導

國台辦發言人馬曉光昨天重申，「九二共識」是兩岸關係和平發展的定海神針。 （中新社...
國台辦發言人馬曉光昨天重申，「九二共識」是兩岸關係和平發展的定海神針。 （中新社）
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蔡英文總統連任後向大陸提出「和平、對等、民主、對話」，稱這八個字是兩岸重啟良性互動、長久穩定發展的關鍵，大陸國台辦發言人馬曉光昨天以四點回應，強調兩岸須堅持「九二共識」的共同政治基礎，「撼山易，撼『九二共識』難」。

馬曉光昨天在台灣大選後首場記者會上回應蔡總統提出的八字箴言。第一，堅持體現一個中國原則的「九二共識」，是兩岸關係和平穩定不可動搖的基礎。

第二，台獨分裂勢力及其活動是台海和平穩定的最大威脅，是兩岸同胞利益福祉的最大禍害，必須堅決予以遏制。

第三，台海形勢走向和平穩定，兩岸關係向前發展的時代潮流，是任何人任何勢力都無法阻擋的。

第四，台灣的前途在於國家統一，台灣同胞福祉繫於民族復興。台灣是包括台灣同胞在內的全中國人民的台灣，台灣的前途由全體中國人民共同決定。

有台媒提問，未來四年大陸打算怎麼面對中華民國，如何正視中華民國存在這一台灣人普遍關切的議題？

馬曉光回應，兩岸關係改善和發展的基礎是堅持體現一個中國原則的「九二共識」，這個共識是源自於雙方各自規定，不是大陸單方面強加於台灣的。

陸媒問及，蔡英文勝選，大陸網路主張「武力統一台灣」的聲浪再起，馬曉光表示，這是被民進黨逼出來的。民進黨當局和台獨勢力應該嚴肅思考一下，為什麼近些年來大陸民間會出現愈來愈多的武統聲音？他們應認真思考，要把台灣與兩岸關係帶向何方？

至於大陸是否會終止即將屆滿十年的「兩岸經濟合作框架協定」（ＥＣＦＡ），馬曉光表示，相信兩岸同胞都不希望看到這一重要成果得而復失。

馬曉光九二共識民進黨

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