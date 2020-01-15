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2月15日中小學調整為上課日 教師：超級無言的決策

劉鶴分別會見國際組織負責人和美國工商界代表

2020-01-15 22:49聯合報 記者張運祥╱即時報導

美國華盛頓當地時間14日上午，大陸國務院副總理、中美全面經濟對話中方代表人劉鶴在華盛頓分別會見國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃，美國全國商會會長多諾霍及美中貿委會會長艾倫。

新華社援引劉鶴表示，國際貨幣基金組織、美國全國商會、美中貿委會在中美經貿磋商中做了很多有益工作。中美雙方在平等和相互尊重的基礎上，達成第一階段經貿協議，並將於明天正式簽署。這有利於中國，有利於美國，也有利於整個世界，其意義不僅在經貿領域，而且有助於維護世界和平、穩定與繁榮。

劉鶴表示，中美作為兩個負責任的大國，儘管具有不同意識形態和不同的政治、經濟模式，但完全可以合作，實現互利共贏發展。協議簽署後，雙方應共同努力抓好落實，取得實實在在的成效。

格奧爾基耶娃表示，衷心祝賀中美即將簽署第一階段經貿協議，這為中美兩國和世界經濟注入了穩定因素，不僅有利於中美兩國經濟，也有利於世界經濟。國際貨幣基金組織已將2020年中國經濟增速預測從5.8%上調至6.0%。國際貨幣基金組織的主要使命是維護世界經濟和金融穩定，將一如既往提供基於事實的、有助於世界經濟增長的政策建議，並盡一切可能團結各國，解決存在的分歧。

多諾霍和艾倫表示，美中達成第一階段協議釋放了十分積極的信號，這對企業和市場都是重大利好，有助於促進中美兩國乃至世界的經濟增長和繁榮。美國全國商會、美中貿委會以及成員機構，將全力以赴支持美中兩國政府和企業落實好第一階段協議，增進雙方彼此互信，繼續為美中經貿合作和雙邊關係發展發揮積極作用。

大陸國務院副總理、中美全面經濟對話中方代表人劉鶴。（路透）
大陸國務院副總理、中美全面經濟對話中方代表人劉鶴。（路透）
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劉鶴

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