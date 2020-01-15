劉鶴分別會見國際組織負責人和美國工商界代表

美國華盛頓當地時間14日上午，大陸國務院副總理、中美全面經濟對話中方代表人劉鶴在華盛頓分別會見國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃，美國全國商會會長多諾霍及美中貿委會會長艾倫。

新華社援引劉鶴表示，國際貨幣基金組織、美國全國商會、美中貿委會在中美經貿磋商中做了很多有益工作。中美雙方在平等和相互尊重的基礎上，達成第一階段經貿協議，並將於明天正式簽署。這有利於中國，有利於美國，也有利於整個世界，其意義不僅在經貿領域，而且有助於維護世界和平、穩定與繁榮。

劉鶴表示，中美作為兩個負責任的大國，儘管具有不同意識形態和不同的政治、經濟模式，但完全可以合作，實現互利共贏發展。協議簽署後，雙方應共同努力抓好落實，取得實實在在的成效。

格奧爾基耶娃表示，衷心祝賀中美即將簽署第一階段經貿協議，這為中美兩國和世界經濟注入了穩定因素，不僅有利於中美兩國經濟，也有利於世界經濟。國際貨幣基金組織已將2020年中國經濟增速預測從5.8%上調至6.0%。國際貨幣基金組織的主要使命是維護世界經濟和金融穩定，將一如既往提供基於事實的、有助於世界經濟增長的政策建議，並盡一切可能團結各國，解決存在的分歧。