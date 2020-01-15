執行反滲透法 陸委會：會將違法行為態樣具體類型化

總統蔡英文今（15）日簽署反滲透法並公告，陸委會傍晚表示，跨部會的「因應反滲透法施行協調小組」由陸委會主委陳明通擔任召集人，未來會將違法或不違法的相關行為態樣具體類型化，使執法標準更易於分辨了解。

陸委會表示，今已會同內政部、外交部、法務部、中選會及海基會等相關單位，共同成立「因應反滲透法施行協調小組」，由陳明通擔任召集人、陸委會副主委邱垂正擔任副召集人，各相關機關副首長擔任小組成員。

陸委會指出，該小組的主要任務包括加強反滲透法的對外宣導與即時澄清，讓民眾更了解法律規定，免於不必要的恐慌；將違法或不違法的相關行為態樣具體類型化，並提供外界參考，使執法標準更易於分辨了解。

陸委會稱，該小組也將持續追蹤執法狀況並蒐整相關案例，進行滾動式檢討；未來法案如有研修的需求，將由所涉業管機關視情況領銜修法，再會銜其他機關，依一般法制作業程序來進行。

此外，海基會也將盡速設立反滲透法諮詢服務窗口，對於在大陸經商、工作、就學或生活的一般民眾，即時說明反滲透法的相關問題，並提供法律諮詢服務及相關說明。海基會發言人蔡孟君對此表示，已開始著手進行相關規劃作業，目前是朝設置專線的方向來思考。

對於大陸國台辦發言人馬曉光今指反滲透法是「不折不扣的惡法」，陸委會回批，這完全是顛倒黑白的說法，舉世皆知，北京當局對台滲透干預情形嚴重，屢將政治黑手伸入交流活動，這種惡質的行徑才是破壞交流秩序、戕害台灣人民自由意志的元凶。