回應蔡八字箴言 國台辦：縱容台獨煽動敵意 台海更嚴峻

蔡英文總統連任後提出和平、對等、民主、對話等八字，稱是兩岸重啟良性互動、長久穩定發展的關鍵，大陸國台辦發言人馬曉光上午在例行記者會上回應稱，2016年民進黨當局上台以來，拒不承認九二共識，單方面破壞兩岸關係發展的共同政治基礎，支持縱容台獨分裂活動，阻撓限制兩岸交流合作，挾洋自重，不斷拋出充斥兩國論的分裂言論，肆意攻擊大陸，煽動兩岸敵意，升高兩岸對抗，這是導致兩岸關係惡化、協商對話中斷、台海形勢更趨複雜嚴峻的根本原因。

針對蔡英文選後的說法，馬曉光作出4點回應：

一，堅持體現一個中國原則的九二共識，是兩岸關係和平穩定不可動搖的基礎。「撼山易，撼九二共識難。」二，台獨分裂勢力及其活動是台海和平穩定的最大威脅，是兩岸同胞利益福祉的最大禍害，必須堅決予以遏制。三，台海形勢走向和平穩定，兩岸關係向前發展的時代潮流，是任何人任何勢力都無法阻擋的。四，台灣的前途在於國家統一，台灣同胞福祉係於民族復興。台灣是包括台灣同胞在內的全中國人民的台灣，台灣的前途由全體中國人民共同決定。

對於蔡英文連任，馬曉光則強調3點：

一，台灣地區選舉，改變不了台灣是中國一部分的事實。無論台灣地區選舉結果如何，大陸的對台大政方針不會改變；無論台灣地區政局如何變化，兩岸關係和平發展仍是島內廣大台灣同胞的呼聲和民意。堅持體現一個中國原則的九二共識，兩岸關係就會改善和發展，台灣同胞的利益和福祉就會得到維護與增進。反之，兩岸關係就會遭到破壞，台海形勢就會出現動盪，台灣同胞的利益和福祉就會受到損害。

二，民族復興、國家統一是大勢所趨，是任何人任何勢力都阻擋不了的。大陸願為和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間。搞對抗沒有出路，搞台獨更是絕路。大陸有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗任何形式的台獨分裂圖謀，絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去。

三，大陸對貫徹落實北京對台大政方針保持高度的戰略自信和戰略定力。將繼續堅持和平統一、一國兩制基本方針，堅持一個中國原則，繼續團結廣大台灣同胞，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。

有記者問，蔡英文勝選後稱，這次選舉彰顯了拒絕一國兩制，堅持所謂主權及自由民主的生活方式，馬曉光回應說，40年來，和平統一、一國兩制是大陸始終堅持的對台基本方針。在這一基本方針指引下，打破了兩岸的隔絕狀態，開啟了兩岸的協商談判，實現了兩岸三通，形成了兩岸同胞大交流大合作的局面，兩岸關係的歷史面貌發生了深刻的變化。

他表示，制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口。和平統一、一國兩制是解決台灣問題的基本方針，是實現國家統一的最佳方式。和平統一，最符合兩岸同胞和中華民族的整體利益；一國兩制最能照顧現實、尊重差異、保障台灣同胞的利益福祉。一國兩制在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣的現實情況，會充分吸收兩岸各界的意見建議，會充分照顧到台灣同胞的利益和感情。

馬曉光說，民進黨當局領導人在這次台灣地區的選舉過程中，蓄意栽贓抹黑大陸，煽動對大陸的敵意，在兩岸同胞之間製造隔閡、對立和對抗，謀取政治私利，損害的是台灣同胞的發展機遇和利益福祉。

他指出，大陸堅持一個中國原則和九二共識，堅決打擊和遏制各種形式的台獨分裂活動，維護了台海地區總體和平穩定。圍繞實現民族偉大復興、造福兩岸同胞的主題，與島內認同九二共識、支持兩岸關係和平發展的政黨、團體、人士對話協商，達成加强兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、共同反對台獨分裂、攜手推進和平統一進程等多項共識並發表共同倡議，兩岸民主協商邁出重要步伐。