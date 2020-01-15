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回應蔡八字箴言 國台辦：縱容台獨煽動敵意 台海更嚴峻

2020-01-15 10:40聯合報 記者羅印冲／即時報導

蔡英文總統連任後提出和平、對等、民主、對話等八字，稱是兩岸重啟良性互動、長久穩定發展的關鍵，大陸國台辦發言人馬曉光上午在例行記者會上回應稱，2016年民進黨當局上台以來，拒不承認九二共識，單方面破壞兩岸關係發展的共同政治基礎，支持縱容台獨分裂活動，阻撓限制兩岸交流合作，挾洋自重，不斷拋出充斥兩國論的分裂言論，肆意攻擊大陸，煽動兩岸敵意，升高兩岸對抗，這是導致兩岸關係惡化、協商對話中斷、台海形勢更趨複雜嚴峻的根本原因。

針對蔡英文選後的說法，馬曉光作出4點回應：

一，堅持體現一個中國原則的九二共識，是兩岸關係和平穩定不可動搖的基礎。「撼山易，撼九二共識難。」二，台獨分裂勢力及其活動是台海和平穩定的最大威脅，是兩岸同胞利益福祉的最大禍害，必須堅決予以遏制。三，台海形勢走向和平穩定，兩岸關係向前發展的時代潮流，是任何人任何勢力都無法阻擋的。四，台灣的前途在於國家統一，台灣同胞福祉係於民族復興。台灣是包括台灣同胞在內的全中國人民的台灣，台灣的前途由全體中國人民共同決定。

對於蔡英文連任，馬曉光則強調3點：

一，台灣地區選舉，改變不了台灣是中國一部分的事實。無論台灣地區選舉結果如何，大陸的對台大政方針不會改變；無論台灣地區政局如何變化，兩岸關係和平發展仍是島內廣大台灣同胞的呼聲和民意。堅持體現一個中國原則的九二共識，兩岸關係就會改善和發展，台灣同胞的利益和福祉就會得到維護與增進。反之，兩岸關係就會遭到破壞，台海形勢就會出現動盪，台灣同胞的利益和福祉就會受到損害。

二，民族復興、國家統一是大勢所趨，是任何人任何勢力都阻擋不了的。大陸願為和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間。搞對抗沒有出路，搞台獨更是絕路。大陸有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗任何形式的台獨分裂圖謀，絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去。

三，大陸對貫徹落實北京對台大政方針保持高度的戰略自信和戰略定力。將繼續堅持和平統一、一國兩制基本方針，堅持一個中國原則，繼續團結廣大台灣同胞，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。

有記者問，蔡英文勝選後稱，這次選舉彰顯了拒絕一國兩制，堅持所謂主權及自由民主的生活方式，馬曉光回應說，40年來，和平統一、一國兩制是大陸始終堅持的對台基本方針。在這一基本方針指引下，打破了兩岸的隔絕狀態，開啟了兩岸的協商談判，實現了兩岸三通，形成了兩岸同胞大交流大合作的局面，兩岸關係的歷史面貌發生了深刻的變化。

他表示，制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口。和平統一、一國兩制是解決台灣問題的基本方針，是實現國家統一的最佳方式。和平統一，最符合兩岸同胞和中華民族的整體利益；一國兩制最能照顧現實、尊重差異、保障台灣同胞的利益福祉。一國兩制在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣的現實情況，會充分吸收兩岸各界的意見建議，會充分照顧到台灣同胞的利益和感情。

馬曉光說，民進黨當局領導人在這次台灣地區的選舉過程中，蓄意栽贓抹黑大陸，煽動對大陸的敵意，在兩岸同胞之間製造隔閡、對立和對抗，謀取政治私利，損害的是台灣同胞的發展機遇和利益福祉。

他指出，大陸堅持一個中國原則和九二共識，堅決打擊和遏制各種形式的台獨分裂活動，維護了台海地區總體和平穩定。圍繞實現民族偉大復興、造福兩岸同胞的主題，與島內認同九二共識、支持兩岸關係和平發展的政黨、團體、人士對話協商，達成加强兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、共同反對台獨分裂、攜手推進和平統一進程等多項共識並發表共同倡議，兩岸民主協商邁出重要步伐。

馬曉光說，從根本上說，決定兩岸關係走向的關鍵因素是大陸發展進步。大陸將繼續深入貫徹落實習近平重要講話和中共十九屆四中全會精神，堅持和平統一、一國兩制基本方針，堅持一個中國原則，堅決維護國家主權和領土完整，堅決反對任何形式的台獨分裂圖謀和行徑，堅決增進兩岸同胞利益福祉，推動兩岸關係和平發展，推進和平統一進程。

大陸國台辦發言人馬曉光。(取自中國台灣網)
大陸國台辦發言人馬曉光。(取自中國台灣網)
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台獨一國兩制馬曉光

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