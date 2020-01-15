福建省長：落實惠台 應通就通

福建省「兩會」13日正在福州開幕，閩台「新四通」、福建沿海與金馬「小四通」受到政協委員關注熱議。福建省省長唐登傑在福建省十三屆人大三次會議上作政府工作報告時指出，福建堅持應通盡通，落實惠台政策，閩台交流合作不斷深化。

他說，2020年，福建將積極探索海峽兩岸融合發展新路，認真落實、持續完善推動兩岸融合發展的政策措施，加快建設台胞台企登陸的第一家園。 中新社報導，第十二屆福建省政協常委、民革福建省委會副主委樊美清建議，推動東山灣、澎湖灣「兩灣旅遊融合」，爭取東山、金門、澎湖三島互通。他還建議，全面鋪開閩台文化交流，設立「台灣院線」，為台灣影視作品落地審批開通綠色通道，形成兩岸影視融合先行示範區；申請設立「閩台自由貿易區”特殊政策，適用特殊徵管程序規則和特殊優惠待遇。

台盟福州市委會主委甘海疆說，近年來台商投資逐步向內陸轉移。他建議，針對對台重點產業鏈（群）關鍵和缺失環節，實施上下游全產業鏈招商；為台資企業提供轉型診斷輔導服務，幫助台資傳統產業實現轉型升級；吸引台資資本以兼併、收購等方式與福建省民營企業開展合作；發揮自貿試驗區優勢，探索服務貿易領域全面採認台灣資格、資質標準，促進兩岸行業標準互通、證照互認，加強兩岸通關合作。 第十二屆福建省政協常委、農工黨福建省委會副主委王焱建議，盡快試點解決台胞辦理銀行卡難和台資融資難的問題；對福建省放寬進口台灣圖書、涉台題材的影視劇作審批權限；加強兩岸媒體合作、高校交流、民間交流機構合作；建立對台政策咨詢和台青創業就業輔導中心。

福建省工商業聯合會建議，推行大陸標準和台灣地區標準在福建包容共存、互認互通，對標內容涵蓋制度、模式、行業技術標準、人才資質認定、醫保社保、徵信等各個層面，探索在服務貿易領域全面採認台灣資格資質標準。推動醫療養老養生、冷鏈網車聯網、食品安全、集成電路等重點領域行業標準共通，加快閩台產業鏈融合發展。

致公黨福建省委員會建議，結合兩岸技術和市場優勢，共同編製研究行業標準，允許台資企業在參與產業標準制定與福建企業享有同等待遇。打造共通標準品牌，持續推動閩台產業界瞄準共同關注的重點領域，從單點、單個共通標準制定向系統化、體系化共通標準建設轉化，提昇共通標準在兩岸產業界的影響力和認可度。 致公黨福建省委會還呼籲構建「兩岸產業搭橋中心」，打造國際離岸創新創業基地，建設專注青年創業的復合式智慧創業社區。