陸造神行動再起？老部下稱習近平擁「貴族氣質」

新年伊始，中共中央黨校主辦的《學習時報》刊登一篇對曾任福州市政府高官的習近平老部下林彬的採訪。 美聯社 分享 facebook

新年伊始，中共中央黨校主辦的《學習時報》刊登一篇對曾任福州市政府高官的習近平老部下林彬的採訪。採訪日期標明為2017年6月3日，距今已有兩年半的時間。

採訪中，林彬表示，他對習近平的印象可以概括為「平民情懷、貴族氣質」。被問及「貴族氣質怎麼講」時，林彬說，「近平同志的貴族氣質，是骨子裡透出來的。他講話沉穩而有哲理，語言平實，卻能深入人心；他走在大堂上，有一種氣定神閒、不言自威的風采。無論是和英國女王乘坐皇家馬車，還是和美國總統歐巴馬、川普在一起會談，他的氣場都足以鎮得住場、壓得住陣。他這種貴族氣質，又不是『拒人千裡之外』的高傲，而是源於他的平民情懷，以他豐富的執政經歷和強大的自信為前提，是長期積累和沉淀的自然外化。平民情懷和貴族氣質，就像一枚硬幣的兩面，和諧地統一在近平同志身上。」

中共新聞網人民網等官媒立即對該採訪進行了轉載。在微信等中國社交媒體上，林彬評價習近平的貴族氣質「是骨子裡透出來的」這段話也廣為流傳。

香港《蘋果日報》發文評論說，「近日又有中共刊物捧習稱，習『骨子透出貴族氣質』，令人咋舌。」該報寫道，習近平上台以來，中共為習造神不斷，社科研究更是大興個人崇拜之風。各種奇異論文相繼問世，社科基金重大項目資助名單充斥「習思想」、「新時代」等字眼，最經典莫過於陝西社科院2018年竟將習當年在梁家河的下鄉經歷，列入科研項目，取名「梁家河大學問」撥錢研究，隨因輿論強烈質疑而煞停。」

自由亞洲電台引用海外政論刊物《北京之春》榮譽主編胡平的話說，「這是『低級紅』，因為形容得太不恰當了。（習近平）他的行為舉止看得出來，他更願意模仿古代的帝王，而這正是大家對他反感的地方。但由於人家號稱自己是無產階級領袖，當局總不能說他有帝王氣質。」

習近平當政以來，中國官媒對習近平的報道和個人宣傳的密度和強度，遠超毛澤東以後的其他幾代中共領導人。習近平的「中國夢」講話不僅成為中國高校政治思想課的重要內容，對習近平講話的解讀也被要求列入高校教材。習近平也成為中國媒體平台的頭號主角。中央電視台推出特別節目「平語近人-習近平總書記用典」；中共建黨97周年前夕，官媒推出大型廣播紀實文學《梁家河》，歌頌中共總書記習近平政治生涯的發端，習近平文革下鄉的梁家河也變成供人們朝拜的旅遊景點。中國官媒還大力宣傳獻禮十九大的網絡歌曲《跟著你就是跟著那太陽》，歌中寫道，是你的心腸 牽掛著村莊，才有了初心不忘，為民著想......「跟著你就是跟著那太陽，人民在歡呼，中國夢唱響」。

中國各地官員也各出奇招「溜須拍馬」。2018年6月，陝西社科聯發布「梁家河大學問「研究課題，涉及的17個選題方向都把「梁家河」作為關鍵詞，稱要研究並理解習近平成為「黨的核心、軍隊統帥、人民領袖」的根基源頭和「習近平新時代中國特色社會主義思想」的起源脈絡和邏輯原點。不過，該項目不久後就因引爆輿論強烈質疑而被叫停。

另一方面，卡通世界受人喜愛的小熊維尼卻因被人比作貌似習近平而遭到中國網管部門的全面封殺，維尼熊甚至成為中國網路的禁用語。

獨立學者認為，毛澤東當年因為出現政策上的失誤而受到挑戰，威望降低，因此大搞個人崇拜，以維持威信，繼續掌握權力。習近平大搞個人崇拜，本質上也是同一道理。

在受到嚴格監控的中國社交媒體上，有關習近平貴族氣質的採訪節選雖廣為流傳，但鮮有人發表評論。不過，在臉書和海外中文網站上，網友們則紛紛留下評論。有人寫道，「習近平是標準紅二代出身，本來就是『貴族』。文章最後把習近平比作硬幣，暗諷其撒幣行為。故意說硬幣有兩面，暗諷其是兩面人。」還有人寫道，「這絕對是高級黑了，共產黨裡能有貴族嗎？這簡直就是在罵習近平在當皇帝」；他有沒有「貴族氣質」不敢說，但是既然是這麼大張旗鼓地宣傳，那他一定是喜歡別人說他有。畢竟，除了他的紅色貴族血統，他就什麼也不是了。可是一個自稱無產階級的政黨，如此肉麻地贊美領袖的「貴族氣質」，這份自信與擔當，確實令人嘆為觀止。

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