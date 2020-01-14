親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
武漢肺炎觀察中
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

蔣萬安如何打敗勁敵吳怡農？在地人點出「基本2關鍵」

陸造神行動再起？老部下稱習近平擁「貴族氣質」

2020-01-14 21:15德國之聲 德國之聲

新年伊始，中共中央黨校主辦的《學習時報》刊登一篇對曾任福州市政府高官的習近平老部...
新年伊始，中共中央黨校主辦的《學習時報》刊登一篇對曾任福州市政府高官的習近平老部下林彬的採訪。 美聯社
分享

新年伊始，中共中央黨校主辦的《學習時報》刊登一篇對曾任福州市政府高官的習近平老部下林彬的採訪。採訪日期標明為2017年6月3日，距今已有兩年半的時間。

採訪中，林彬表示，他對習近平的印象可以概括為「平民情懷、貴族氣質」。被問及「貴族氣質怎麼講」時，林彬說，「近平同志的貴族氣質，是骨子裡透出來的。他講話沉穩而有哲理，語言平實，卻能深入人心；他走在大堂上，有一種氣定神閒、不言自威的風采。無論是和英國女王乘坐皇家馬車，還是和美國總統歐巴馬、川普在一起會談，他的氣場都足以鎮得住場、壓得住陣。他這種貴族氣質，又不是『拒人千裡之外』的高傲，而是源於他的平民情懷，以他豐富的執政經歷和強大的自信為前提，是長期積累和沉淀的自然外化。平民情懷和貴族氣質，就像一枚硬幣的兩面，和諧地統一在近平同志身上。」

中共新聞網人民網等官媒立即對該採訪進行了轉載。在微信等中國社交媒體上，林彬評價習近平的貴族氣質「是骨子裡透出來的」這段話也廣為流傳。

香港《蘋果日報》發文評論說，「近日又有中共刊物捧習稱，習『骨子透出貴族氣質』，令人咋舌。」該報寫道，習近平上台以來，中共為習造神不斷，社科研究更是大興個人崇拜之風。各種奇異論文相繼問世，社科基金重大項目資助名單充斥「習思想」、「新時代」等字眼，最經典莫過於陝西社科院2018年竟將習當年在梁家河的下鄉經歷，列入科研項目，取名「梁家河大學問」撥錢研究，隨因輿論強烈質疑而煞停。」

自由亞洲電台引用海外政論刊物《北京之春》榮譽主編胡平的話說，「這是『低級紅』，因為形容得太不恰當了。（習近平）他的行為舉止看得出來，他更願意模仿古代的帝王，而這正是大家對他反感的地方。但由於人家號稱自己是無產階級領袖，當局總不能說他有帝王氣質。」

習近平當政以來，中國官媒對習近平的報道和個人宣傳的密度和強度，遠超毛澤東以後的其他幾代中共領導人。習近平的「中國夢」講話不僅成為中國高校政治思想課的重要內容，對習近平講話的解讀也被要求列入高校教材。習近平也成為中國媒體平台的頭號主角。中央電視台推出特別節目「平語近人-習近平總書記用典」；中共建黨97周年前夕，官媒推出大型廣播紀實文學《梁家河》，歌頌中共總書記習近平政治生涯的發端，習近平文革下鄉的梁家河也變成供人們朝拜的旅遊景點。中國官媒還大力宣傳獻禮十九大的網絡歌曲《跟著你就是跟著那太陽》，歌中寫道，是你的心腸 牽掛著村莊，才有了初心不忘，為民著想......「跟著你就是跟著那太陽，人民在歡呼，中國夢唱響」。

中國各地官員也各出奇招「溜須拍馬」。2018年6月，陝西社科聯發布「梁家河大學問「研究課題，涉及的17個選題方向都把「梁家河」作為關鍵詞，稱要研究並理解習近平成為「黨的核心、軍隊統帥、人民領袖」的根基源頭和「習近平新時代中國特色社會主義思想」的起源脈絡和邏輯原點。不過，該項目不久後就因引爆輿論強烈質疑而被叫停。

另一方面，卡通世界受人喜愛的小熊維尼卻因被人比作貌似習近平而遭到中國網管部門的全面封殺，維尼熊甚至成為中國網路的禁用語。

獨立學者認為，毛澤東當年因為出現政策上的失誤而受到挑戰，威望降低，因此大搞個人崇拜，以維持威信，繼續掌握權力。習近平大搞個人崇拜，本質上也是同一道理。

在受到嚴格監控的中國社交媒體上，有關習近平貴族氣質的採訪節選雖廣為流傳，但鮮有人發表評論。不過，在臉書和海外中文網站上，網友們則紛紛留下評論。有人寫道，「習近平是標準紅二代出身，本來就是『貴族』。文章最後把習近平比作硬幣，暗諷其撒幣行為。故意說硬幣有兩面，暗諷其是兩面人。」還有人寫道，「這絕對是高級黑了，共產黨裡能有貴族嗎？這簡直就是在罵習近平在當皇帝」；他有沒有「貴族氣質」不敢說，但是既然是這麼大張旗鼓地宣傳，那他一定是喜歡別人說他有。畢竟，除了他的紅色貴族血統，他就什麼也不是了。可是一個自稱無產階級的政黨，如此肉麻地贊美領袖的「貴族氣質」，這份自信與擔當，確實令人嘆為觀止。

本文章由德國之聲授權提供】

習近平中共毛澤東

相關新聞

台北與布拉格成姊妹市 上海暫停與布拉格官方往來

2020-01-14 17:06

布拉格與北市締結姐妹市 陸委會：中共無權置喙

2020-01-14 17:38

港府斥資389億元紓困 估百萬人受惠

2020-01-14 16:31

影／陸公車墜天坑爆炸！6死16傷 仍有4人失蹤

2020-01-14 15:44

陸金融貪官賴小民屋藏10億現金曝光 被指有上百情婦

2020-01-14 10:49

陸鴿派學者轉強硬 周志懷：蔡連任 加速台灣「被統一」

2020-01-14 09:45

選後首惠台政策 天津發布「46條」

2020-01-14 00:46

陳同佳案 受害家屬可申請補償金

2020-01-14 00:46

王毅：一中原則 不會因台灣選舉改變

2020-01-14 00:46

高牆擋不住 中國外交官頻繁發推特

2020-01-13 23:41

中紀委巡視提六項建議 中國外交不得不改的問題

2020-01-13 20:58

陸委會：選舉結果是台灣人民拒絕「一國兩制」的答案

2020-01-13 20:27

王毅評論台大選：分裂國家 注定遺臭萬年

2020-01-13 20:17

人權觀察執行長入境香港遭拒 陸：應受制裁 付出代價

2020-01-13 19:08

各國祝賀蔡連任 陸官媒：對蔡政府發出錯誤信號

2020-01-13 14:19

港貿發局總裁：大陸今年為亞洲經濟增長火車頭

2020-01-13 14:17

胡錫進：中國武統台灣 需要戰略耐心

2020-01-13 13:39

僅存「三大賊王」18日出獄 遞解美國

2020-01-13 13:29

賭王病重？三太四太前後腳醫院探視

2020-01-13 13:28

一帶一路基建 亞投行融資400億美元

2020-01-13 12:45

港特首：有信心香港可跨越分歧

2020-01-13 12:28

香港理大今開學 校外加設進出閘門

2020-01-13 12:20

港中聯辦主任駱惠寧履新一周後 赴廣州推粵港合作

2020-01-13 11:10

劉鶴今赴美簽首階段貿易協議 人民幣走強

2020-01-13 10:48

大選結果讓大陸丟掉幻想 陸專家：做好綠長期執政準備

2020-01-13 09:58

陸首艘萬噸級驅逐艦 南昌號入列

2020-01-13 00:24

大選落幕 香港民陣：感謝台灣人支持香港

2020-01-12 21:29

多國賀蔡總統歷史性票數連任 北京高度警覺

2020-01-12 21:25

環時總編胡錫進：武統台灣 將意味著中國與美國全面攤牌

2020-01-12 18:56

關注總統大選 德媒：台灣選擇自由民主、北京誤判情勢

2020-01-12 18:47

中國學者：選後對台工作 要增強台灣青年認同感

2020-01-12 18:36

陸客萎縮澎湖縣擬開設兩岸小三通 便捷交通網衝刺

2020-01-12 18:09

台學者估：陸對台政策 暫不會變化

2020-01-12 12:57

陸外交部：相信國際堅持一中 國台辦再提九二共識

2020-01-12 12:56

巧合？武嚇？陸媒：共軍對台主力在台灣大選日「開訓」

2020-01-12 10:33

港評論員指民進黨大勝受反送中影響 突出主權問題

2020-01-12 10:15

南華早報：北京恐再擠壓台灣國際空間、加強武力恫懗

2020-01-12 09:52

蔡勝選連任 環時：綠妖魔化大陸達最高峰

2020-01-12 09:38

蔡英文連任 陸外交部：相信國際社會堅持一個中國原則

2020-01-12 02:11
看更多

熱門文章

為救弟弟只吃辣椒拌飯 21.5公斤女大生嚴重營養不良過世

2020-01-14 14:54

大選後首個惠台政策 天津發布「46條措施」

2020-01-13 22:31

陸鴿派學者轉強硬 周志懷：蔡連任 加速台灣「被統一」

2020-01-14 09:45

武漢肺炎命名「去中國化」 傳染病命名也有政治因素？

2020-01-14 09:00

世衛警告：武漢肺炎「有限度」人傳人 恐擴大感染

2020-01-14 19:59

台北與布拉格成姊妹市 上海暫停與布拉格官方往來

2020-01-14 17:06

選後首惠台政策 天津發布「46條」

2020-01-14 00:46

四川美女市長涉賄被逮 部屬私密對話曝光

2020-01-14 19:47

蔡總統勝選後兩岸談話 陸學者：升高對大陸的要價

2020-01-14 10:51

世衛：肺炎新型冠狀病毒有限度人傳人 疫情恐擴散

2020-01-14 19:43

影／陸公車墜天坑爆炸！6死16傷 仍有4人失蹤

2020-01-14 15:44

影／大火衝天際！珠海石化廠爆炸 員工奔逃

2020-01-14 16:28

陸金融貪官賴小民屋藏10億現金曝光 被指有上百情婦

2020-01-14 10:49

女子挪用公款潛逃16年 整形換臉還是被抓到

2020-01-14 16:32

武漢肺炎 出現大陸外首例

2020-01-14 00:25

王毅：一中原則 不會因台灣選舉改變

2020-01-14 00:46

反送中衝擊 周大福擬關閉在港15間門市

2020-01-14 17:51

遭刑求逼供認姦殺 中國男子入獄14年後洗冤屈

2020-01-14 15:04

9歲童作文寫不出「我的繽紛世界」壓力爆表坐地痛哭 網民喊心痛

2020-01-14 11:30

武漢肺炎患者遭爆集中治療 媒體被要求刪醫院影片

2020-01-14 15:03

高牆擋不住 中國外交官頻繁發推特

2020-01-13 23:41

廣東人大會議拒港媒採訪 評論：與香港局勢有關

2020-01-14 09:57

電信5G宣傳片 大媽「感覺不對」掃臉即刻報警

2020-01-14 16:30

陳同佳案 受害家屬可申請補償金

2020-01-14 00:46

人民幣升破6.9 近半年高點

2020-01-13 23:40

爽！大陸一線城市10%居民 年終獎金達6個月以上

2020-01-14 17:05

病毒擴散！女遊曼谷被檢驗出 武漢肺炎海外見首例

2020-01-14 13:36

大陸去年出口增5% 進口增1.6% 貿易順差擴大25.4%

2020-01-14 11:24

美取消對陸匯率操縱認定 瑞銀證：人民幣將衝到6.8

2020-01-14 11:01

廣東躍大陸首個GDP逾人民幣10兆元大省

2020-01-14 11:04

2019年失血兩千億 青海國企創A股虧損紀錄

2020-01-14 13:05

布拉格與北市締結姐妹市 陸委會：中共無權置喙

2020-01-14 17:38

稿費難營生 旅美中國政評家打算當外送員引熱議

2020-01-14 17:35

香港終審法官呼籲守衛香港法治

2020-01-13 23:01

陸科技業布局 傳中芯國際獲華為海思14奈米芯片訂單

2020-01-14 20:17

陸造神行動再起？老部下稱習近平擁「貴族氣質」

2020-01-14 21:15

中國西寧路面塌陷 公車墜坑4人失聯6人遇難

2020-01-14 12:12

廣州機器人餐廳 炒順德菜

2020-01-14 02:01

WHO官員：武漢肺炎可能有限度人傳人 疾管署這樣說

2020-01-14 20:42

港府斥資389億元紓困 估百萬人受惠

2020-01-14 16:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top