2020博鰲亞洲論壇 將在3月24至27日舉行

博鰲亞洲論壇秘書長李保東今日表示，博鰲亞洲論壇2020年年會將於3月24日至27日在海南博鰲召開，今年會議的主題為「應對世界變局，攜手共創未來」。

博鰲亞洲論壇2020年年會新聞發布會今日下午在北京舉行。李保東指出，當今世界面臨著全球治理的信任危機，只有通過多邊主義和國際合作才能解決問題。單邊主義只會將世界推向充滿隔閡和摩擦的亂局，攜手推動構建人類命運共同體才能實現由「變」到「治」，也是解決全球治理信任危機的根本出路。

李保東指出，今年年會擬設置50餘場活動，包含開幕式暨全體大會、分論壇、圓桌會議和特別對話等，會議的討論將針對「剖析變局、應對變局」為主線進行。

議題有五大項，分別是發展大勢、產業變革、創新前沿、美好生活和全球治理，分別對應突出變局、改革、創新、發展與合作。今年會將推出六份報告，包含「亞洲經濟前景及一體化進程2020年度報告」、「自由貿易協定：亞洲的選擇報告」、「亞洲金融發展報告—普惠金融篇」、「亞洲減貧報告2020」、「博鰲亞洲論壇創新報告」和「博鰲亞洲論壇全球健康論壇首屆大會報告」。