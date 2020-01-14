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港府斥資389億元紓困 估百萬人受惠

2020-01-14 16:31聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

香港政府今（14）日下午公布10項紓困惠民措施，初步估計需投放港幣100億元（約新台幣389億元）經常開支，預計過百萬人受惠，其中一項為將「銀行假」及「勞工假」統一，逐步增加勞工假期由12天至17天，而政策將分階段推行，預估超過百萬打工仔受惠。

信報財經報導，香港特首林鄭月娥指出，政府有傾向性促成將「銀行假」及「勞工假」統一，又指現時約30%打工仔未享有每年17天假期。林鄭月娥稱，將會與商界商討，會與商界有商有量，以免引起更加多企業，特別是中小企對於經營困難有焦慮。

其他措施包括將放寬「兩元乘車優惠」的受惠人至60歲或以上人人士；改革長者生活津貼，將普通津貼及高額津貼合而為一。

香港特首林鄭月娥。中新社
香港特首林鄭月娥。中新社
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香港特首打工林鄭月娥

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