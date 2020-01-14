陸鴿派學者轉強硬 周志懷：蔡連任 加速台灣「被統一」

蔡英文在2020總統大選獲逾817萬張選票，創下民選總統史上最高票。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影 分享 facebook

蔡總統連任後，兩岸關係走向受高度關注。大陸中國社科院前台研所所長周志懷在環球時報發表署名文章，強硬表示台灣「被統一」正在加速，質問台灣社會準備好了嗎？認為民進黨繼續執政，無疑會加速兩岸統一進程。並稱「台灣根本無法脫離中國，這是台獨分裂勢力永遠的痛」。

其實，早期周志懷被視為大陸涉台鴿派，但自2016年蔡政府執政後，言論也轉趨強硬。近年大陸對台智庫言論中，鴿派主張越來越少見，鷹派甚至武統聲浪轉強。

周志懷在這篇署名文章指出，蔡英文在選舉中強打主權牌，肆意挑動兩岸民意對立。而選民並未意識到選舉結果對自身生活、特別是對未來發展前景的深刻影響，沒意識到危害要比他們所預見的大得多。

他認為，連任使蔡英文塑造台獨政治話語、阻礙甚至切斷兩岸民間交流的能量進一步增加。從所謂國安五法的修訂到反滲透法，從王立強共諜案到台大教授被查辦，再到主張統一就是叛國論，綠色恐怖已在島內蔓延。民進黨雖機關算盡，但反中抗中只能是玩火自焚，最終被自己播撒的仇恨火種反噬。

周志懷表示，台灣「被統一」正在加速，台灣社會準備好了嗎？民進黨繼續執政無疑會加速兩岸統一進程。拒絕被統一絕非台獨政權能力和實力所能及。

他反問，台灣實現法理台獨究竟有多大現實性？早已問過自己答案的何止民進黨執政者，台灣社會大眾對此也無不心知肚明。台灣根本無法脫離中國，這是台獨分裂勢力永遠的痛，是民進黨當局的悲哀，更是再真切不過的現實。

周志懷說，民進黨的持續執政正導致兩岸統一方式發生裂變，從過去的共議統一、協商統一，走向台灣「被統一」。

他援引美國中國事務專家黎安友表示，理想狀態下，台灣的未來應由台灣人決定，但現實上卻不可能。台灣社會當下雖未意識到這一點，更未做好應有的準備，但台灣民眾對此心理預期越大、適應越早，由此獲得的自由空間也就相對要大得多。

他指出，兩岸關係仍將處於緊繃與對立對抗局面。

周志懷說，蔡連任後在兩岸關係上面臨多種選擇：一是接受九二共識，停止兩岸對抗，以實際行動逐步放棄台獨分裂活動，以期恢復兩岸接觸與對話協商。這將降低台海風險、避免兩岸直接對撞，也是唯一一條光明大道。

二是兩岸政策更僵化、更強硬。蔡英文會否走上激進台獨道路，不再使用諸如中華民國台灣這樣羞羞答答的定位？她與民進黨準備在分裂道路上走多遠？這些都是關係未來台海局勢的重要變量。

三是在所謂維持現狀政策幌子下，以拖待變，繼續推行漸進台獨。

他認為，蔡政府現行的兩岸政策如不能改弦易轍，兩岸關係將會持續緊繃，也不能排除進一步惡化的可能。

周志懷說，制度博弈將是未來兩岸雙方較量的焦點。在提出探索兩制台灣方案後，大陸在兩岸制度博弈的謀篇佈局中已取得先手。去年以來所凸顯的兩岸制度博弈過程充分表明，大陸對台灣的影響力已悄悄越過經濟主軸，轉進到政治影響力逐漸彰顯的新階段。

他最後說，大陸推進和平統一進程不會停止。民進黨如果繼續抱著台獨浮木不放，最終只能被歷史大潮吞沒。