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高牆擋不住 中國外交官頻繁發推特

2020-01-13 23:41德國之聲 德國之聲

（德國之聲中文網）去年十月，中國外交部正式注冊了推特官方賬戶。除了轉發一些英文版官方媒體的文章之外，還會定期發表一些政府發言人的短視頻。比如外交部發言人耿爽就伊朗局勢的表態。

中國外交部的官方推特賬戶目前已有了大約兩萬粉絲，他們幾乎全部來自境外，中國人則寥寥無幾，道理很簡單，同其他國際通行的社交媒體一樣，推特也從2009年開始遭到中國政府的封鎖。

一方面封鎖推特，一方面卻有官方機構積極使用推特，這種看似矛盾的做法，其中意圖也很明顯。上海企業咨詢公司"中國市場研究"的本·卡萬德（Ben Cavender）表示，這些發自北京的推文，完全是面向境外讀者的。他說："從中國政府的角度來看，向國際社會展現中國的意識形態非常有必要，否則國際社會只能看到西歐和美國的觀點。"

在中國外交部之前，推特上已經有了一些活躍的中國外交官。擁有推特賬戶的中國外交官目前大約有三十人，他們主要是派駐各國的大使。

其中最活躍的推特用戶莫過於駐美大使崔天凱和駐英大使劉曉明。過去幾周來，劉曉明多次發推參與有關中國高科技企業華為的討論，並對英國禁止華為參與5G網建設的可能性提出強烈批評。此外，中國外交官們也經常利用推特為中共的治疆政策進行辯護，並否認當地存在踐踏人權的現象。

卡萬德說："中國領導層要想發出自己的聲音，就離不開推特這類工具。以前中國領導人都比較低調，而現在他們已經意識到，他們已經是大國俱樂部的一員，也有必要向國際社會表明自己的觀點。他們也很清楚，國際社會上有一部分人更喜歡中國的立場。"

活躍在推特上中國外交官當中，發推數量最多的是外交部新聞司副司長趙立堅。他的推文多數是回擊西方國家對中國政府的批評，有時候他也會對西方學者展開直接的攻擊。

去年12月，德國學者鄭國恩（Adrian Zenz）就曾成為被攻擊的對象。趙立堅在推文中形容鄭國恩是一名受美國政府資助的"狂熱的"的福音派學者。鄭國恩表示："他試圖把我的學術研究同宗教狂熱混為一談。這明顯是針對我的個人攻擊，以便使我的研究成果失去可信度。畢竟我的研究成果讓中國非常難堪。"

鄭國恩認為，儘管推特本身在中國被封鎖，但這並不影響中國黨和政府將外交官發布推文作為其傳媒戰略的一個組成部分。"儘管推特在中國遭禁，但中國政府仍將其看作是爭奪話語權的戰略要地。在這個問題上，中國政府非常實用主義。"

本文章由德國之聲授權提供】

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