人民幣動能增強 收復去年8月來所有貶幅

中國大陸人民幣匯率動能在13日盤中進一步增強，已經完全收復去年夏季以來的貶幅。人民幣對美元匯率13日一度勁升0.5%，並升破1美元兌6.9人民幣關卡，創去年8月來新高，且今年來累積升幅接近1%，凸顯出全球投資人對中國經濟轉趨樂觀，並對美中經濟關係改善持審慎樂觀看法。

去年8月人民幣承受25年來最沈重賣壓，一度貶破7.2防線。

大陸股市也全面上揚，CSI 300滬深綜合指數及香港恆生指數收盤都上漲約1%。

由於美中即將於15日簽署第一階段貿易協定，帶動本周人民幣匯率及陸股雙雙上揚。協定的細節雖尚未公布，但雙方能簽署協定，至少表示美國不會再進一步對中國產品加徵關稅，且去年9月對1,200億美元中國產品所加徵的關稅稅率也將從15%降到7.5%。

儘管美元對主要貨幣匯率13日盤中基本持平，人民幣仍對美元勁升。分析師指出，市場顯然聚焦於第一階段貿易協定，帶動離岸與境內人民幣幣走升。

另外，川普政府計劃恢復與中國的經濟對話，也顯示美國可能會重返歐巴馬政府時期與中國之間的交流策略。

除了貿易協定的利多，季節因素也帶動人民幣走強。分析師指出，中國企業持有的美元部位通常會在春節之前賣出，換取人民幣，以發放年終獎金給員工。