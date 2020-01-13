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陸委會：選舉結果是台灣人民拒絕「一國兩制」的答案

2020-01-13 20:27聯合報 記者賴錦宏／即時報導

針對中共外交部長王毅指出，國際社會承認的「一個中國」原則，不會因為台灣的一場地方選舉而出現絲毫改變；分裂國家，注定遺臭萬年。陸委會今晚發新聞稿反駁稱，中共當局應該尊重台灣民主選舉的結果，這是台灣人民拒絕「一國兩制」的答案。

陸委會新聞稿表示，中華民國是主權國家，台灣從來不是「中華人民共和國」的一部分。我們認為中共當局應該尊重台灣民主選舉的結果，這是台灣人民拒絕「一國兩制」、對台海情勢發出最明確堅定的答案；中共外交部長在國際上必須面對現實、不要再自欺欺人，早日放棄對台負面思維，回到兩岸良性互動的正軌。

陸委會還表示，我政府堅定捍衛中華民國主權與台灣民主自由，致力維護兩岸和平穩定現狀的立場一貫，國際社會均給予支持肯定。對岸應真正理解蔡總統提出「和平、對等、民主、對話」是兩岸關係發展關鍵基礎的意涵，放下單邊政治前提、揚棄威嚇打壓，務實與我方共同面對兩岸關係新局。

根據中共外交部官網，當地時間一月十三日，正在非洲訪問的中共外長王毅表示，此次訪非期間，到訪的各國政府和領導人都明確表示堅持「一個中國」原則，都明確主張台灣是中國領土不可分割的一部分。

王毅表示，事實證明，「一個中國」原則不僅是非洲各國的一致立場，也是國際社會早已形成的普遍共識。這一共識不會因為台灣島內的一場地方選舉而出現絲毫改變，也不會因為個別西方政客的錯誤言行而發生任何動搖。中華民族的復興和海峽兩岸的統一，都是歷史的必然。逆勢而動，必將窮途末路；分裂國家，注定遺臭萬年。

陸委會發言人邱垂正。記者賴錦宏／攝影
陸委會發言人邱垂正。記者賴錦宏／攝影
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中共外交部

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