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王毅評論台大選：分裂國家 注定遺臭萬年

2020-01-13 20:17聯合報 記者陳言喬／即時報導

正在非洲訪問的中國大陸國務委員兼外長王毅今天就台灣大選後形勢表示，中華民族的復興和海峽兩岸的統一，都是歷史的必然。逆勢而動，必將窮途末路；分裂國家，注定遺臭萬年。

中新社報導，此次訪非期間，到訪的各國政府和領導人都明確表示堅持一個中國原則，都明確主張台灣是中國領土不可分割的一部分。王毅表示，事實證明，一個中國原則不僅是非洲各國的一致立場，也是國際社會早已形成的普遍共識。這一共識不會因為台灣島內的一場地方選舉而出現絲毫改變，也不會因為個別西方政客的錯誤言行而發生任何動搖。

曾任大陸國台辦主任的現任大陸外長王毅。（中新社資料照）
曾任大陸國台辦主任的現任大陸外長王毅。（中新社資料照）
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非洲王毅

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