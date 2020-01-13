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各國祝賀蔡連任 陸官媒：對蔡政府發出錯誤信號

2020-01-13 14:19聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

台灣大選結束後，美國和部分西方國家的外交官祝賀蔡英文和民進黨獲勝，大陸官媒環球時報社評稱，這顯然與各自國家公開宣示的「一個中國」原則相違背，這是向蔡英文當局發出的一個錯誤信號。預測美國將在台灣問題上搞更多小動作，以「切香腸」的方式對大陸搞台海博弈。

文章稱，華盛頓還會致力於拉攏更多盟友為其助陣，北京一定要對此做好準備。北京需要處理好堅決維護國際社會「一個中國」原則和共識大框架與不被美台牽著鼻子走之間的策略協調，力爭將台海鬥爭的主動權掌握在手裡。

文章還提出五大因應對策，首先，中方要加強對台海局勢的定義權，使這種動態的定義更加對應中方的鬥爭節奏。台海局勢什麼時候緊張，什麼時候出現危機，不能都由美台來設定，不能讓美方的設定對中方戰略安排構成重大牽制。

第二，如果美國「切香腸」走得過遠，中方除了要堅決予以反制，還要防止其他西方國家受美裹脅而跟風。在這方面中方有很好的基礎，今後對個別在台灣問題上追隨美國有突出表現的西方國家，中方須抓典型予以嚴厲回擊，使西方國家進一步確信中方維護一中原則的決心。

第三，鼓勵再次勝選的蔡英文當局在兩岸政策上回擺，不走與大陸進一步敵對的絕路。同時中方有必要做好預案，對蔡當局新的挑釁行動給予迎頭痛擊，包括使用令蔡當局難以承受的軍事施壓選項。要讓蔡英文和民進黨在相對和平的台海局勢和地動山搖之間做出抉擇。

第四，要開展更加強大的「一中原則」國際宣介，占據圍繞台灣問題的國際道義制高點。一中原則廣為世界熟悉，道義基礎雄厚，美台用「民主」、「台灣民意」的幌子對抗大陸國家主權的完整原則，全世界都明白其中的地緣政治惡意。中方有充分的條件打贏這場輿論戰，告訴全世界誰是單方面打破台海現狀者，誰在破壞這個地區的和平與穩定，最大限度地調動國際社會對台灣分離主義和美國霸權主義的反感。

第五，要讓大陸社會堅決反對「台獨」的普遍民意參與這場輿論鬥爭。大陸的反獨促統民意非常真實、堅決，是國際社會有充分理由予以尊重的，而且中方相信，國際社會也不缺乏尊重大陸民意的意願。台灣當局如此輕率地破壞已是全球共識的「一中原則」。

蔡英文在2020總統大選獲逾817萬張選票，創下民選總統史上最高票。 聯合報系資...
蔡英文在2020總統大選獲逾817萬張選票，創下民選總統史上最高票。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影
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