港貿發局總裁：大陸今年為亞洲經濟增長火車頭

香港貿易發展局總裁方舜文今（13）日在亞洲金融論壇上表示，大陸經濟逐步由快速增長轉型為高質量發展，將繼續成為亞洲地區經濟長遠增長的火車頭；粵港澳大灣區建設和「一帶一路」等重大倡議將繼續開啟全球及地區機遇。

新浪財經報導，「第13屆亞洲金融論壇」今（13）日起一連兩天在香港會議展覽中心舉行，主題為「重塑增長：創新·突破·共融」，邀請逾100位來自世界各地財經官員、商界翹楚、學者及投資者雲集香港，剖析最新環球經濟局勢，包括新經濟、金融科技、可持續和共容發展及綠色金融等。

香港貿易發展局總裁方舜文主持論壇開幕致詞稱，全球經濟未來仍然充滿挑戰，中美貿易摩擦和地緣政治升溫的動盪格局，繼續減慢可持續和正面的經濟增長步伐，而香港亦正經歷前所未有、內外環璄困難重重的一年。雖然如此，香港一直秉持堅毅不屈的精神，面對時刻轉變的環境，定會邁步向前，發掘前方機遇。

今日專題午餐會演講嘉賓為美國聯準會前主席葉倫（Janet Yellen），由金融學院高級顧問陳德霖主持。中央銀行的獨立性一直受到政治壓力考驗，美國總統川普曾多次批評美國聯儲局的貨幣政策。葉倫在會上分享對中央銀行獨立性和貨幣政策實施的見解，亦談及環球經濟前景、中美貿易形勢等熱門議題。