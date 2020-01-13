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僅存「三大賊王」18日出獄 遞解美國

2020-01-13 13:29世界日報 香港新聞組／香港13日電

被稱為香港「三大賊王」之一的季炳雄，於80至90年代涉嫌多次打劫珠寶金行，又涉在行劫時多次開槍。據了解，他將於18日刑滿出獄。不過他並非香港居民，並無居港權，但反而持有有效美國護照，因此將會被送往機場，據悉他會乘搭飛機前往美國紐約。由於季炳雄曾是重犯，警方將安排飛虎隊於往機場時沿途戒備。

香港01報導，懲教署接受查詢時表示，為保障個人私隱，不會對個別在囚人士的個案作出回應。

中央社報導，昔日「三大賊王」，張子強早在中國大陸被槍決，葉繼歡於2017年病死獄中，僅剩季炳雄即將獲釋重返江湖。

多次打劫 警懸紅200萬緝捕

季炳雄於80年代偷渡來港，隨後涉多次打劫珠寶金行，於1980年至1983年間，他共涉11次犯罪紀錄，曾被判入獄8次。在1994年，其集團曾涉嫌劫走中環金輪表行財物，逃至中環站與警方駁火，期間轟斃一名女路人。他及同黨過去被警員截查時，亦試過開槍逃去。

2001年，季炳雄涉嫌再與同黨打劫鐘表行，並曾經開槍。警方事後懸紅200萬元，又發出國際通緝令，形容他為「極度危險人物」。季其後一度逃亡至加拿大及美國，後來回港時，因警方監聽其同黨電話而暴露行蹤。至2003年12月24日平安夜凌晨，20多名飛虎隊警員趁季炳雄熟睡，攻入油麻地渡船街文景樓一單位，拘捕季及其同黨，並撿獲大批軍火。

2005年高院裁定，季炳雄無牌管有槍械彈藥和管有爆炸品等罪成，及於槍傷警員案中使用槍械意圖拒捕罪成，共判監24年。而當季炳雄首度提堂時，押送過程亦嚴密，有大批警員身穿避彈衣，並手持霰彈槍，在法院門前站崗。

季炳雄於2005年2月在赤柱監獄服刑時，接受港媒訪問時宣稱，其原名為關德榮。

香港機場

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