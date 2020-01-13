賭王病重？三太四太前後腳醫院探視

賭王何鴻燊現在養和醫院休養身體，媒體11日發現賭王三太太陳婉珍與四太太梁安琪前後腳現身醫院探視，有媒體猜測98歲的賭王何鴻燊疑似病情加重。

陳婉珍約2時許一身便服打扮，全程低頭，不發一言進入醫院。相隔15分鐘左右，戴上口罩的梁安琪下樓步出醫院，明報報導，梁安琪被問到近日流感高峰期經常要進出醫院會否小心些時，四太稱她會留意，屋企方面亦有進行清潔。至於會否擔心孫仔受感染？她說會，所以戴上口罩出入。

香港經濟日報報導，何鴻燊近年已經極少露面，事源2009年，何鴻燊在梁安琪位於淺水灣道寓所中跌倒，不慎撞傷頭部，需要送院接受腦部手術，當時分別在港安及養和醫院休養半年後才出院，之後何就由二、三及四房輪流照顧，因此近年賭王大部分時間都在養和醫院休養，絕跡公開場合。去年初何鴻燊傳出身體器官衰竭，緊急送入養和醫院深切治療部（ICU）急救，隨後更有消息指，醫生囑咐賭王家人不要離開醫院，賭王因此不曾返家。