親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
武漢爆不明肺炎
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

菲律賓火山噴發！首都火山灰封城，沈默43年的爆發危機

開票夜取消記者會吃火鍋挨批 韓國瑜這樣回應

港中聯辦主任駱惠寧履新一周後 赴廣州推粵港合作

2020-01-13 11:10聯合報 記者羅印冲/即時報導

香港中聯辦主任駱惠寧在履新一周後，12日在廣州與廣東省委書記李希、省長馬興瑞會面，推進粵港澳大灣區建設和新時期粵港合作等交流。

據香港中聯辦官網消息，上述會面雙方提到要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真學習貫徹中共十九屆四中全會精神，全面準確貫徹「一國兩制」方針，攜手推進粵港澳大灣區建設，進一步提升新時期粵港互利合作水平，更好造福兩地人民。

駱惠寧感謝廣東省委省政府長期以來對該辦工作的關心和支持，強調中聯辦將繼續發揮橋樑紐帶作用，支持粵港深化經貿投資、創新創業、人員往來等多領域務實合作，推動粵港兩地共同繁榮發展和「一國兩制」實踐行穩致遠。

據香港01報導，此次廣州之行是駱惠寧履新後的第五場活動。此前駱惠寧已有四場公開活動，分別是上任首日會見傳媒，1月8日赴深圳，1月9日會晤香港特首林鄭和拜會香港首任特首、現任全國政協副主席董建華。

其中與此次廣州行相似的活動是深圳之行。駱惠寧在1月8日帶5位副手去了深圳，與深圳市委書記、市長會談。

駱惠寧在1月9日會面香港特首林鄭月娥時談及要按照北京要求，進一步貫徹落實好「一國兩制」方針，保持香港長期繁榮穩定。

新任香港中聯辦主任駱惠寧6日發表就職後首度公開談話，指香港半年來情勢讓人揪心，大...
新任香港中聯辦主任駱惠寧6日發表就職後首度公開談話，指香港半年來情勢讓人揪心，大家都熱切期盼香港能「重回正軌」。（中新社）
分享

香港特首深圳一國兩制

延伸閱讀

駱惠寧會林鄭月娥 肯定「勇氣擔當」

駱惠寧會林鄭月娥：貫徹一國兩制、推進止暴制亂

港媒指駱惠寧會晤特首 雙方低調

林鄭月娥下午禮賓府晤駱惠寧 附近有警員戒備

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

大選結果讓大陸丟掉幻想 陸專家：做好綠長期執政準備

2020-01-13 09:58

劉鶴今赴美簽首階段貿易協議 人民幣走強

2020-01-13 10:48

香港理大今開學 校外加設進出閘門

2020-01-13 12:20

港特首：有信心香港可跨越分歧

2020-01-13 12:28

陸首艘萬噸級驅逐艦 南昌號入列

2020-01-13 00:24

大選落幕 香港民陣：感謝台灣人支持香港

2020-01-12 21:29

多國賀蔡總統歷史性票數連任 北京高度警覺

2020-01-12 21:25

環時總編胡錫進：武統台灣 將意味著中國與美國全面攤牌

2020-01-12 18:56

關注總統大選 德媒：台灣選擇自由民主、北京誤判情勢

2020-01-12 18:47

中國學者：選後對台工作 要增強台灣青年認同感

2020-01-12 18:36

陸客萎縮澎湖縣擬開設兩岸小三通 便捷交通網衝刺

2020-01-12 18:09

台學者估：陸對台政策 暫不會變化

2020-01-12 12:57

陸外交部：相信國際堅持一中 國台辦再提九二共識

2020-01-12 12:56

巧合？武嚇？陸媒：共軍對台主力在台灣大選日「開訓」

2020-01-12 10:33

港評論員指民進黨大勝受反送中影響 突出主權問題

2020-01-12 10:15

南華早報：北京恐再擠壓台灣國際空間、加強武力恫懗

2020-01-12 09:52

蔡勝選連任 環時：綠妖魔化大陸達最高峰

2020-01-12 09:38

蔡英文連任 陸外交部：相信國際社會堅持一個中國原則

2020-01-12 02:11

大選回應 國台辦重申九二共識 反對任何形式台獨

2020-01-11 23:17

「反滲透法」將公告施行 李政宏：造成兩岸關係更冰凍

2020-01-11 20:45

管浩鳴：陳同佳赴台意願不變 誰當選總統不影響

2020-01-11 16:26

中共中央巡視組指 收到反映國台辦領導的問題線索

2020-01-11 15:06

南韓官方證實 女子發病與武漢肺炎無關

2020-01-11 14:43

涉嫌非法炒股 台灣名嘴多人遭上海檢察院提起公訴

2020-01-11 13:49

陸委會前官員預測 選後陸對台「硬的更硬，軟的更軟」

2020-01-11 00:02

兩岸心靈契合 陸學者提4撇步

2020-01-10 23:58

中日將簽第5份政治文件 日先磋商

2020-01-10 23:35

太好奇！2020大選前夕 大陸社群媒體密切關注選舉新聞

2020-01-10 18:54

上海大學生 畢業起薪台幣3.1萬逼近台灣

2020-01-10 14:31

反送中抗爭 導致22%港人出現疑似憂鬱症等情緒問題

2020-01-10 08:57

香港下午「反水貨遊行」 發起人盼不會出現衝突

2020-01-05 12:25

中美達成第一階段經貿協議

2019-12-13 23:14

林鄭月娥周六赴北京述職 匯報過去一年工作

2019-12-10 17:59

香港一中學發現兩遙控土製炸彈 重10公斤可致傷亡

2019-12-10 10:45

反送中半年近六千人被捕 港警未回應使用彈藥數量

2019-12-09 14:27

港府：遊行顯示享有示威自由 冀深層次對話尋出路

2019-12-08 22:07

因反送中「國歌」進榜「叱咤樂壇流行榜」頒獎取消

2019-12-05 09:15
看更多

熱門文章

環時總編胡錫進：武統台灣 將意味著中國與美國全面攤牌

2020-01-12 18:56

大選結果讓大陸丟掉幻想 陸專家：做好綠長期執政準備

2020-01-13 09:58

多國賀蔡總統歷史性票數連任 北京高度警覺

2020-01-12 21:25

「師娘風韻高絕」變科研！馬屁論文登權威期刊 拿走千萬

2020-01-13 10:00

陸首艘萬噸級驅逐艦 南昌號入列

2020-01-13 00:24

陸客萎縮澎湖縣擬開設兩岸小三通 便捷交通網衝刺

2020-01-12 18:09

關注總統大選 德媒：台灣選擇自由民主、北京誤判情勢

2020-01-12 18:47

大選落幕 香港民陣：感謝台灣人支持香港

2020-01-12 21:29

中國學者：選後對台工作 要增強台灣青年認同感

2020-01-12 18:36

香港眾志刪「民主自決」綱領 疑為參選鋪路

2020-01-12 22:58

為3元停車費吵了40分鐘 收費員雨中向車主下跪

2020-01-12 17:29

陸外交部：相信國際堅持一中 國台辦再提九二共識

2020-01-12 12:56

蔡昉：中國製造業「未富先老」

2020-01-13 02:14

德陽「東方風電」 入榜全球最佳風機

2020-01-13 02:14

中紀委點名：外交部用人視野不寬

2020-01-12 17:43

大陸穩經濟 地方猛推兆元投資計畫

2020-01-13 00:24

人民幣6.9 人行暗示可接受

2020-01-13 00:17

人民幣國際化…十年繳出五大成績

2020-01-13 00:17

武漢新型冠狀病毒感染的肺炎 治癒出院4例

2020-01-12 22:38

北京瞭望／中國經濟的伊朗鏡子

2020-01-13 00:19

台學者估：陸對台政策 暫不會變化

2020-01-12 12:57

疾管署將派兩專家 赴武漢實地了解疫情

2020-01-12 14:58

陸方同意 疾管署專家將赴陸查肺炎

2020-01-13 00:16

劉鶴今赴美簽首階段貿易協議 人民幣走強

2020-01-13 10:48

長三角一體化 浙江4大建設相挺

2020-01-13 02:15

大陸手表走私團 4年非法獲利近17.6億元

2020-01-13 11:56

5G產業化 陸將建600萬基站

2020-01-13 02:14

漢聲「大過鼠年」海報書 誠品生活蘇州展出

2020-01-12 20:28

河南淮陽 發現4200年前車轍痕跡

2020-01-13 02:13

史上首次 豫園燈會AI喊亮

2020-01-13 02:13

浙江去年生產總值 突破6兆

2020-01-13 02:15

人民幣國際交易量 排名第八

2020-01-13 00:16

剛交屋大傻眼…牆壁被砸穿 裝修記錯樓層

2020-01-12 17:39

為兒子裝修婚房 南京女竟搬空樣板間家具

2020-01-12 17:39

人權觀察執行主任赴香港發表報告 當局拒絕入境

2020-01-13 04:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top