環時總編胡錫進：武統台灣 將意味著中國與美國全面攤牌

中共黨媒「環球時報」總編輯胡錫進今天在環球網發文稱，台灣選舉後，武統聲音在網路上聲浪高漲，他認為，武統台灣，從兩岸軍事對比來說毫無問題，會比70年前中共打平津戰役拿下北京城還容易。與此同時，它意味著中國與美國全面攤牌，這是中國必須冷靜面對的風險與挑戰。

胡錫進表示，中國把武統作為一個優先現實選擇，需要兩項戰略上的確定性：第一，中共解放軍在第一島鏈附近形成壓倒性優勢，或者中共能夠很容易地給前來干預的美軍造成不可承受的代價。與此同時，美國不敢對中國實施大規模的戰略報復，不敢對中國進行「核訛詐」。

第二，中美經濟實力對比形勢逆轉，中國的市場規模和綜合經濟競爭力超過美國，使得美國在與中國發生嚴重軍事衝突的時候無力對中國開展全面經濟制裁，也無力聯合西方力量在經濟上圍堵中國。也就是說，武統台灣不會給中國大陸經濟發展造成嚴重的不確定性。

兩個條件缺其一，中國大陸武統台灣就將面臨巨大戰略風險。大陸必須面對這個現實。

然而這不意味著武統台灣的選項就是虛的，就產生不了戰略威懾。中國越壯大實力，意味著美國阻止中國選擇武統付出的代價越大，美國就越需避免將中國逼向那一選擇，從而使自己被迫要為阻止中國武統而付出巨大犧牲。可以肯定的是，如果中國沒有武統的這一終極選項，台灣可能早就走向「法理獨立」了，那樣的話，目前「一個中國」的格局已經坍塌。而實際情況是，這一格局總體來說相當穩定。

胡錫進表示，不輕易選擇武統，不意味著中國大陸對台灣就不能打軍事牌了。大陸對台軍事施壓的手段可以是非常豐富的。而且他支持在必要時使用那些手段，震懾台灣當局，不斷匡正台海局勢的基本走向。

他宣稱，「和平統一的旗幟在任何時候都不能丟，它是中國台海政策的道義高地。就是決心動用武力了，這個旗幟直到導彈發射之前也要高高舉著。和平統一當然是上策，武力選項與它相輔相成。」