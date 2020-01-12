巧合？武嚇？陸媒：共軍對台主力在台灣大選日「開訓」

據大陸「多維新聞網」報導，在中共軍委主席習近平新年初向解放軍發布開訓動員令後，解放軍東部戰區第73集團軍陸航部隊於1月11日發布「開戰訓令」，報導稱，由於73軍被指是攻台主力部隊之一，恰逢2020年台灣大選，開訓時間值得玩味。

報導引述共軍東部戰區微信公號文章指出，「開訓即開戰，起步硝煙濃」，73軍某陸航旅按照「飛起來、打起來、跑起來」思路，從難從嚴進行新年開訓。

配發的開訓照片則顯示，該旅裝備有直-10武裝攻擊機，米-17系列運輸直升機。該陸航旅主官亦進行射擊演練。

報導說，雖然1月11日開訓日並沒有多少值得關注的內容，但後續訓練將突出實戰，在73軍歷次登陸作戰演習中，陸航部隊可謂是拳頭部隊之一，是進行立體登陸作戰的核心打擊力量。

報導還說，除地面演習外，73軍的直-10武裝直升機還曾進行過多次對海演習，也曾進行過著艦演練，為未來大陸兩棲力量積累經驗。大陸目前在上海建造的2艘075型兩棲攻擊艦被指裝備東部戰區海軍，屆時也將搭載直-10、直-20在內的各型號直升機。

報導稱，無論是東部戰區，還是73軍或075型兩棲攻擊艦，其重點任務均指向反台獨及防止外力介入台海。因此可以說，73軍陸航部隊的開訓，也是在為未來可能的統一戰爭做準備。

除陸航部隊外，73軍如同東部戰區另外兩個集團軍（72、74）都各新編兩個重裝兩棲合作旅部隊，另外還編有裝甲旅、特戰旅、砲兵旅及各個戰鬥支援部隊，整體的登陸作戰能力趨於專業化。

此外，東部戰區海軍，即東海艦隊亦於1月11日發布消息，指海軍某驅逐艦支隊在某海域進行「5天4夜」的高強度海上實戰化演練。

據官微顯示，東海艦隊出動052D導彈驅逐艦廈門艦、052C導彈驅逐艦濟南艦，進行編隊演練、實彈射擊演練、防空反導演練。期間，廈門艦使用主砲和近防砲進行射擊，濟南艦則發射干擾彈，另外編隊還在夜間出動直升機參與演練。