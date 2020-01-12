南華早報：北京恐再擠壓台灣國際空間、加強武力恫懗

南華早報報導，觀察家認為，蔡英文總統高票連任後，台灣可能面對更多來自北京的報復和壓力，為中美之間已然緊張的關係增添不確定性。

北京可能進一步擠壓台灣的國際空間，它與華府之間正在加劇的戰略競爭將更形複雜。

美國與中國緊張關係升高之際，美方料將強力支持蔡政府，但美中台三角關係也取決於美國11月大選，以及美中貿易談判進展。

諾丁漢大學台灣專家蘇利文（Jonathan Sullivan）說，中國和美國都不想因為台灣發生衝突，但這中間有未知因素，包括美國總統川普反覆無常和他競選連任的努力，以及中美兩強如何管理他們之間愈加惡化的關係。

他說：「兩邊都不想因為台灣而對抗，美國當然欣慰蔡英文不惹事，我預料她會持續小心行事。變數是北京，在台灣問題上讓自己陷入困境。他們沒有讓蔡英文重啟對話需要的讓步空間。」但蘇利文表示，「只要美國對台灣不要做得太過，以及中美雙邊關係仍可挽救，北京可能耐住性子」。

西肯塔基大學台灣政治和兩岸關係專家芮宗泰（Timothy Rich）說，他預料中國會在台灣大選後報復，可能設法拉攏台灣僅剩的15個邦交國，改與中國建交。

他指出：「中國不太可能對台灣改弦易轍，但當然可能嘗試造成美台不和，例如也許先透過在貿易政策上做出些小讓步。我不相信中國官員會改變方向，並理解到施壓蔡英文只會導致台灣選民更傾民進黨，如同過去一樣。」

一些分析師提出，北京可能加強武力恫懗，儘管明知這種作法會讓台灣更靠向美國。

中國人民大學國際關係專家時殷弘說：「對北京來說，加強兩岸現有政策措施已足以對付蔡英文，但最頭疼的問題是如何對付川普，後者提供外交和軍事援助給蔡英文，持續挑戰中國的底線。」