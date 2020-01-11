中共中央巡視組指 收到反映國台辦領導的問題線索

根據大陸國台辦官網消息，中共中央第一巡視組組長黃先耀指出，在先前進行的常規巡視中發現，中台辦「防範廉政風險不夠到位」，巡視組還收到反映一些中台辦領導幹部的問題線索，已按有關規定轉中共中央紀委國家監委、中央組織部等有關方面處理。

國台辦官網10日發布「中央第一巡視組向中共中央台灣工作辦公室回饋巡視情況」的新聞稿指出，中共中央第一巡視組去年9月至11月對中台辦進行常規巡視。

黃先耀首先肯定中台辦領導班子：「堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，圍繞遏阻『台獨』分裂活動、推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程綜合施策，對台工作取得新進展，全面從嚴治黨意識逐步增強，幹部隊伍建設得到加強」。

但黃先耀稱，巡視也發現一些問題，主要是：「學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想不夠深入，落實黨的路線方針政策不夠有力，履行職責使命不夠到位；落實全面從嚴治黨『兩個責任』有差距，日常監督比較薄弱，防範廉政風險不夠到位，存在形式主義、官僚主義問題」。

此外，「落實新時代黨的組織路線不夠到位，打造高素質專業化幹部隊伍還有差距，領導班子建設有待進一步加強，幹部隊伍建設仍然存在一些短板，基層黨建存在薄弱環節」。

以及「對上次巡視、審計等指出的問題整改落實不夠到位，長效機制不夠健全，常抓抓長有差距。同時，巡視組還收到反映一些領導幹部的問題線索，已按有關規定轉中央紀委國家監委、中央組織部等有關方面處理」。