陸委會前官員預測 選後陸對台「硬的更硬，軟的更軟」

陸委會前副主委高長指出，總統大選後誰當選，哪個政黨執政，以及國會有沒有過半，將牽動兩岸關係。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

陸委會前副主委高長指出，總統大選後誰當選，哪個政黨執政，以及國會有沒有過半，將牽動兩岸經貿關係發展，和大陸對台政策改變。但大陸對台戰略方針已定，高長預測，選後大陸對台新的變化就是「硬的更硬，軟的更軟」。

台北經營管理研究院昨天舉辦「二○二○商機創造與台商布局論壇」，高長指出，總統大選藍綠拚戰，不管結果如何，可以確定的是，大陸對台戰略方針從「和平發展」到「和平統一」已定，至於選後會有新的變化嗎？高長指出，在卅一條、廿六條惠台措施之後，「不排除」還會有更多惠台措施，預測大陸對台戰略將是「硬的更硬，軟的更軟」。

所謂「硬的更硬」，高長舉例，以選前大陸對反滲透法應對來看，如果民進黨繼續執政，「大陸一定會有反制動作」，同時，也會更拉攏台商，比如特別強調支持台商企業參與中國製造二○二五行動計畫，同時，擴大市場開放爭取台灣民心，就是「軟的更軟」，這麼一來就會使台灣民心，更加跟政府對立。

對於選後兩岸的經貿關係，高長則指出，如果中國大陸經濟不好，兩岸經貿交流也不會好。他認為，影響中國經濟成長的「灰犀牛」，會影響兩岸關係。

高長指出，大陸經濟還在走Ｌ型，雖然美中貿易戰緩和，讓經濟不確定性降低，但帶動全球經濟成長的Ｇ４（全球經濟主要貢獻經濟體，包括美、中、日、歐盟）都欲振乏力，且美中貿易戰可能重啟仍是全球經濟最大變數。

他預測二○一九年是過去十年大陸經濟最糟糕一年，但也可能是未來十年最好一年。

台北經營管理研究院院長陳明璋指出，根據對台商二○二○年商機布局的調查，歸納多數台商認為，選後兩岸關係將暫不惡化，而兩岸民間交流變化將更密切。

陳明璋指出，台商認為大選後是「選贏萬歲」，也就是贏方自會調整跟改善兩岸關係，大陸也不會像選舉過程中讓兩岸關係再惡化。

陳明璋表示，台商選後布局要關注大陸市場今年會進一步擴大開放，而因應大陸經濟趨緩，台商更要做好長期淘汰賽的準備。