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上海大學生 畢業起薪台幣3.1萬逼近台灣

2020-01-10 14:31聯合晚報 記者林則宏／綜合報導

上海大專畢業生平均起薪約台幣3.1萬元，逼近台灣水準。 路透
上海大專畢業生平均起薪約台幣3.1萬元，逼近台灣水準。 路透
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根據近日公布的「上海市2019屆高校（高等院校）畢業生就業狀況報告」，2019年上海登記就業的應屆高校畢業生(相當於台灣的大專畢業生)平均起薪達到每月人民幣7103元，換算成台幣將近3.1萬元，居大陸各省市之冠，而且比2018年的人民幣6024元大幅增長17.91%。

根據勞動部早前公布的數據，2018年台灣專科畢業生平均勞退提繳工資為台幣3萬1331元，大學學士為3萬422元。這應是兩岸大專應屆畢業生平均薪資最接近的一次。

上海解放日報旗下新媒體《上觀新聞》報導，這份報告是由上海市人力資源和社會保障局就業促進中心與上海市學生事務中心聯合發布。據統計，2019屆上海高校畢業生共17.56萬人，初次就業率達96.38%。

報告指出，2019年上海登記就業的應屆高校畢業生平均起薪比2018年大幅增加，主要原因之一是，大陸不少大型、有影響力的科技型企業為配合上海建設具有全球影響力的科技創新中心，去年加大了在上海的產業投資力度，對應屆畢業生的聘用需求有所增加，而這類企業薪酬普遍較高，提升了上海應屆高校畢業生的薪酬水準。

儘管如此，從分項指標滿意度來看，上海應屆畢業生對「晉升空間」、「薪酬福利」的滿意度卻相對偏低。

從畢業生就業產業來看，第一產業吸納就業僅占0.03%；第二產業吸納就業占11.69%；第三產業（服務業）吸納就業占88.28%。其中，租賃和商務服務業、科學研究和技術服務業、信息傳輸、軟體和信息技術服務業吸納就業排名居前三位。

在上海17.56萬名2019屆高校畢業生中，上海戶籍者僅5.37萬人，外省市戶籍達12.19萬人。

上海高校

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