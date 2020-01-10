反送中抗爭 導致22%港人出現疑似憂鬱症等情緒問題

香港因反送中抗爭導致社會長期動盪，恐已影響香港民眾的心理健康。星島日報引述一項最新醫學研究指出，香港去年出現疑似憂鬱症或懷疑災後創傷壓力症候群（suspected PTSD）合計高達22%，也就是每五個香港成年人就有一人疑似面臨精神困擾。由於這項研究並未調查18歲以下年輕人或特別針對警察，因此數據還可能被低估。

共同帶領這樣研究的香港大學醫學院院長梁卓偉擔心，香港恐缺乏足夠資源應對額外增加的精神健康服務需求。

報導稱，近期在醫學期刊《刺針》發表的這項觀察性研究結果，是由香港大學研究人員過去十年在社會動盪發生之前、期間和之後，評估香港市民所承受的精神健康負擔，透過調查問卷評估疑似抑鬱症（憂鬱症）和suspected PTSD，包括曾直接暴露於創傷性事件，如目擊警方發射催淚彈或目擊肢體暴力衝突等的患病率、以及出現抑鬱症和PTSD的人數比例變化。

結果顯示，於去年香港因反送中抗爭出現持續社會動盪期間，接受調查的18歲或以上香港居民當中，每五人就有一人（22%）患有疑似抑鬱症或懷疑創傷後壓力症（suspected PTSD）。

研究人員指出，其精神病症的患病率與經歷大型災難、武裝衝突或恐怖襲擊的地區相類似。

研究估計，去年香港約有11％成年人口患有疑似抑鬱症，而2009年至2014年，「佔領中環運動」前的平均水準約2%。另，2015年11月（即「佔中運動」發生後一年），約有2％香港成人出現創傷壓力症候群。但估計在去年社會動盪期間，懷疑創傷壓力症候群的患病率約達13%。

研究還顯示，每天使用社交媒體兩個小時或以上關注社會政治新聞和事件的成人，可能有較高風險患上疑似抑鬱症或懷疑創傷後壓力症。但家庭的支持或許可以緩衝壓力對精神健康的負面影響，或能有效地減低患上抑鬱症的風險。