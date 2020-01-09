確定回北京！王志民任中央黨史和文獻研究院副院長

中共前香港中聯辦主任王志民已確定回北京工作，出任中央黨史和文獻研究院副院長（正部長級）。大陸國務院1月4日任命中共山西前省委書記駱惠寧為香港中聯辦主任；免去王志民的職務。王志民只在任上待了二年四個月。

中共中央黨史和文獻研究院今天在官網更新領導訊息顯示，中共十九屆中央委員、前香港中聯辦主任王志民已回京工作，出任該院副院長（正部長級）。日前已有港媒報導稱，王志民突然被免職，將調往北京擔任「閒差」。

王志民由於在福建任職時與中共總書記習近平共事，被外界視為「習近平派系」的重要一員。然而「反送中」事件持續半年，香港情勢動盪不安，多次傳出中聯辦主任將更換的消息。

中央黨史和文獻研究院是中共黨中央直屬事業單位，為正部級。研究院是在前年中共黨和國家機構改革中組建的新單位。2018年3月21日，中共中央印發的《深化黨和國家機構改革方案》指出：黨史和文獻工作是黨的事業的重要組成部分，在黨和國家工作大局中具有不可替代的重要地位和作用。