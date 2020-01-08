王毅會見阿盟秘書長 稱支持以阿盟為平台應對挑戰

大陸國務委員兼外長王毅在當地時間7日在開羅會見阿拉伯國家聯盟（阿盟）秘書長蓋特。王毅表示，大陸感謝阿盟在涉疆等問題上對大陸的堅定支持；並說高度重視阿盟作用，支持阿拉伯國家以阿盟為平台協調應對當前面臨的困難與挑戰。

新華社報導，王毅指出，大陸是阿盟可以信賴的夥伴。中共中央總書記習近平提倡打造中阿命運共同體，為中阿關係指明了方向，也將使中阿兩大文明為構建人類命運共同體作出新的貢獻。

王毅表示，中阿要進一步深化戰略夥伴關係，堅定相互支持，維護國際和平正義，促進地區熱點問題的政治解決。陸方高度重視阿盟作用，讚賞阿盟在重大國際和地區問題上秉持公正客觀立場，支持阿拉伯國家以阿盟為平臺協調應對當前面臨的困難和挑戰。

王毅表示，中阿合作論壇成果顯著。雙方應以今年召開論壇第九屆部長級會議為契機，做好政治籌備，努力將會議辦好、辦出實效，就國際和地區形勢的最新發展發出共同聲音。陸方感謝阿盟在涉疆等問題上對中國的堅定支持，歡迎阿官員多到新疆走一走、看一看，親眼目睹新疆地區反恐和去極端化取得的成效，親身體會新疆地區的宗教自由和穩定繁榮。

蓋特表示，阿盟高度重視發展對華關係，相信阿盟各成員國都會願意與陸方探討建設中阿命運共同體。中阿合作論壇第八屆部長級會議取得重要成果，阿盟願與陸方共同辦好第九屆部長級會議。

蓋特表示，阿方充分理解中方在涉疆問題上的立場，反對干涉大陸的內政。阿方讚賞中方在解決中東各種熱點問題上秉持的公正立場和發揮的建設性作用，感謝陸方一貫堅定支持阿拉伯人民特別是巴勒斯坦人民爭取合法權益的正義事業。