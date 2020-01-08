中國官方：非洲豬瘟疫情還會呈點狀發生

大陸農業部表示，中國大陸非洲豬瘟防控形勢「依然複雜嚴峻」，預計疫情將來還會在中國大陸呈點狀發生。（中新社資料照片） 分享 facebook 中國農業農村部今天表示，非洲豬瘟由於當初污染面過大，預計疫情將來還會呈點狀發生，所以防控形勢依然嚴峻複雜，要維持豬肉供應，疫病防控是最大風險。

澎湃新聞報導，中國農業農村部副部長于康震今天在12月份生豬生產形勢記者會上表示，從2018年8月3日確診發生第一例非洲豬瘟疫情至今，到現在全大陸共報告發生了162起非洲豬瘟疫情，共撲殺120萬頭染疫生豬。

其中，2019年，全大陸共報告發生了63起非洲豬瘟疫情，共撲殺生豬39萬頭，除4月份之外，其他11個月的疫情發生數都保持在個位數。目前，全大陸除雲南省1起疫情尚沒有解除封鎖外，其餘30個省區市的疫情都已經全部解除封鎖。

于康震說，由於非洲豬瘟病毒已經形成了較大的污染面，預計疫情將來還會呈點狀發生，所以防控形勢依然嚴峻複雜。冬春季節是動物疫病的高發季節，非洲豬瘟也是如此。

此外，疫情發生的風險將隨著生豬存欄的快速增加而增大，加上春節前生豬和豬肉產品調運增多，疫情發生和傳播的風險也會大大增高，于康震指出，這是當前需要特別重視的季節性特點。

于康震說，各項政策措施落地之後，現在看來疫病防控將可能成為制約生豬生產恢復發展的最大風險因素。