港媒：林鄭月娥明午與新任中聯辦主任駱惠寧會面

據香港星島日報消息，香港特首林鄭月娥明午與新任中聯辦主任駱惠寧會面。

林鄭月娥昨日表示，歡迎駱惠寧到港履新，相信在未來日子會與駱惠寧合作無間，並堅守「一國兩制」及《基本法》，讓香港重回正軌，她與問責團隊仍然很努力及有承擔助香港走出困局。

駱惠寧前日會見媒體時表示，自己過去在大陸工作，但對香港並不陌生，這次到中聯辦任職，對他自己而言，是個新的使命、新的挑戰，會帶著對香港的真誠和真情，做好工作。