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林榮基將於3月在台北開設「新銅鑼灣書店」

2020-01-08 09:13聯合報 記者羅印冲/即時報導

香港銅鑼灣書店前店長林榮基宣布，預計3月將於台北市中山區，經營新的「銅鑼灣書店」，目前規劃裝修。

據香港電台報導，林榮基表示，未來不會售賣台灣時下的流行書籍，而是以研究中港台民主等制度叢書為主。至於先前承諾在新書店舉辦與民主相關的座談，林榮基指因新書店面積因素，將會另租場地進行。

報導指，林榮基去年以眾籌方式，在台灣重開銅鑼灣書店，共籌得近五百八十萬新台幣。

林榮基將於3月在台北開設「新銅鑼灣書店」。(取自官方香港電台)
林榮基將於3月在台北開設「新銅鑼灣書店」。(取自官方香港電台)
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林榮基銅鑼灣書店香港

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