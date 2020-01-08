林榮基將於3月在台北開設「新銅鑼灣書店」

香港銅鑼灣書店前店長林榮基宣布，預計3月將於台北市中山區，經營新的「銅鑼灣書店」，目前規劃裝修。

據香港電台報導，林榮基表示，未來不會售賣台灣時下的流行書籍，而是以研究中港台民主等制度叢書為主。至於先前承諾在新書店舉辦與民主相關的座談，林榮基指因新書店面積因素，將會另租場地進行。