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中共政治局常委會會議 指黨中央有權威才能前行

2020-01-07 19:13聯合報 特派記者呂佳蓉／北京即時報導

中共中央政治局常務委員會今日全天召開會議，聽取大陸全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組工作彙報，聽取中共中央書記處工作報告，中共中央總書記習近平主持會議並發表重要講話。會議表示，面對嚴峻複雜的國內外形勢，大陸能夠篤定前行，根本上講就是因為黨中央有權威。

新華社稍早報導，會議指出，要堅持黨的領導，首先要堅定維護黨中央權威和集中統一領導。這些年，面對嚴峻複雜的國內外形勢，面對各種風險挑戰，大陸都能夠篤定前行，從根本上講就是牢牢把住了黨的領導這一條，就是因為黨中央有權威。

會議表示，黨的十九屆四中全會對健全總攬全域、協調各方的黨的領導制度體系作出全面部署、提出明確要求，黨中央每年聽取全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組工作彙報和中央書記處工作報告，就是黨的領導制度體系的重要內容，必須毫不動搖堅持和完善，使之更好轉化為國家治理效能。

會議強調，今年是大陸決勝全面建成小康社會和「十三五」規劃的收官之年。要堅持穩中求進工作總基調，堅定不移貫徹新發展理念，觀大勢、謀全域、抓大事，凝心聚力、擔當作為，扎扎實實做好各項工作，確保全面建成小康社會和「十三五」規劃圓滿收官。要按照新時代黨的建設總要求，以政治建設為統領，加強黨組自身建設，認真履行管黨治黨主體責任，鞏固深化「不忘初心、牢記使命」主題教育成果，一以貫之落實中央八項規定及其實施細則精神。

中共中央總書記習近平。圖/取自新華網
中共中央總書記習近平。圖/取自新華網
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中共人大常委會

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