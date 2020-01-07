中共政治局常委會會議 指黨中央有權威才能前行

中共中央政治局常務委員會今日全天召開會議，聽取大陸全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組工作彙報，聽取中共中央書記處工作報告，中共中央總書記習近平主持會議並發表重要講話。會議表示，面對嚴峻複雜的國內外形勢，大陸能夠篤定前行，根本上講就是因為黨中央有權威。

新華社稍早報導，會議指出，要堅持黨的領導，首先要堅定維護黨中央權威和集中統一領導。這些年，面對嚴峻複雜的國內外形勢，面對各種風險挑戰，大陸都能夠篤定前行，從根本上講就是牢牢把住了黨的領導這一條，就是因為黨中央有權威。

會議表示，黨的十九屆四中全會對健全總攬全域、協調各方的黨的領導制度體系作出全面部署、提出明確要求，黨中央每年聽取全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組工作彙報和中央書記處工作報告，就是黨的領導制度體系的重要內容，必須毫不動搖堅持和完善，使之更好轉化為國家治理效能。