涉周永康案 央視前主播芮成鋼年底將出獄

消失在公眾眼前6年的央視前財經頻道主持人芮成鋼近況曝光。有消息稱，芮成鋼目前在監獄裡負責其他犯人的「思想教育」工作，並將於今年底刑滿釋放。

據新浪微博，近日有大陸網友在微博發文提到芮成鋼，稱其目前還在監獄裡服刑，因文化水平高，負責其他犯人的「思想教育」工作。報導稱，芮成鋼現在對監獄裡面的生活很適應，2020年底的時候將會刑滿釋放。

一月四日，有網友在微博上曬出了芮成鋼的豪車照片，並配文字：芮成鋼，央視曾經的才子，獨寵捷豹，因受賄入獄。如今豪車沒人開。根據該網友展示的圖片所示，該款價值300多萬元的捷豹已經落滿灰塵。

芮成鋼1977年9月24日生，安徽合肥人，大陸央視記者、播音員、主持人。曾擔任央視英語新聞頻道《財經中國》節目的主播，主持過多個英語對外廣播節目；曾專訪過數百名國際商業界、經濟學術界及政界的領袖人物。

自2014年7月11日起，芮成鋼因被北京當局帶走調查而停止了一切主持活動。同年9月19日，法國國際廣播電台引述明鏡新聞網消息稱芮成鋼自稱曾遭到令計劃妻子谷麗萍強姦，更於之後被逼向國外媒體發放抹黑習近平等中國政府高層的消息。但另一方面芮成鋼亦利用與谷的特殊關係接近令計劃，並獲取了大量中國政治、經濟方面的機密訊息提供給外國機構。

2015年2月6日，明鏡郵報報導，芮成鋼「不僅與令計劃夫人谷麗萍『姐弟相稱』，關係親密」，此外「他的情婦隊伍足有一個排。僅據目前查實的材料，就有20多位中國政府副部級以上高官的夫人，與他上過床，她們的年齡普遍比他大20到30歲。」芮成鋼並且向審訊人員表示「他手上有與這些高官夫人交歡的錄影帶」。

2017年2月6日，一張「吉林省蛟河市法院執行通知書」的照片在網上熱傳，內容是蛟河市法院通知吉林省看守所，「罪犯芮成鋼已判處刑罰，判決已發生法律效力，請按照本通知送交勞改單位執行」。該通知書顯示，芮成鋼被判刑6年，罪名為「受賄行賄」，起刑日期為2015年5月18日，刑滿日期為2020年12月11日。同時，芮成鋼的住址和服刑照片也被曝光。

消息人士透露，芮成鋼被審訊時，最初態度相當囂張，甚至聲稱手上擁有跟這些高官夫人的淫亂錄影帶。

據《搜狐財經》則曾報導稱，芮成鋼是一個貪腐案件中微不足道的一環。這個核心的案件，就是頗顯「神秘」的周永康之子周濱案。芮成鋼和其上司郭振璽，都是這個案件的「外圍男」。