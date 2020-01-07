親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
武漢爆不明肺炎
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

真的分手了！李沛旭驚爆與蔡淑臻8年情斷：只是室友

波多黎各規模6.5淺層強震 料無重大海嘯威脅

涉周永康案 央視前主播芮成鋼年底將出獄

2020-01-07 18:11聯合報 記者賴錦宏／即時報導

消失在公眾眼前6年的央視前財經頻道主持人芮成鋼近況曝光。有消息稱，芮成鋼目前在監獄裡負責其他犯人的「思想教育」工作，並將於今年底刑滿釋放。

據新浪微博，近日有大陸網友在微博發文提到芮成鋼，稱其目前還在監獄裡服刑，因文化水平高，負責其他犯人的「思想教育」工作。報導稱，芮成鋼現在對監獄裡面的生活很適應，2020年底的時候將會刑滿釋放。

一月四日，有網友在微博上曬出了芮成鋼的豪車照片，並配文字：芮成鋼，央視曾經的才子，獨寵捷豹，因受賄入獄。如今豪車沒人開。根據該網友展示的圖片所示，該款價值300多萬元的捷豹已經落滿灰塵。

芮成鋼1977年9月24日生，安徽合肥人，大陸央視記者、播音員、主持人。曾擔任央視英語新聞頻道《財經中國》節目的主播，主持過多個英語對外廣播節目；曾專訪過數百名國際商業界、經濟學術界及政界的領袖人物。

自2014年7月11日起，芮成鋼因被北京當局帶走調查而停止了一切主持活動。同年9月19日，法國國際廣播電台引述明鏡新聞網消息稱芮成鋼自稱曾遭到令計劃妻子谷麗萍強姦，更於之後被逼向國外媒體發放抹黑習近平等中國政府高層的消息。但另一方面芮成鋼亦利用與谷的特殊關係接近令計劃，並獲取了大量中國政治、經濟方面的機密訊息提供給外國機構。

2015年2月6日，明鏡郵報報導，芮成鋼「不僅與令計劃夫人谷麗萍『姐弟相稱』，關係親密」，此外「他的情婦隊伍足有一個排。僅據目前查實的材料，就有20多位中國政府副部級以上高官的夫人，與他上過床，她們的年齡普遍比他大20到30歲。」芮成鋼並且向審訊人員表示「他手上有與這些高官夫人交歡的錄影帶」。

2017年2月6日，一張「吉林省蛟河市法院執行通知書」的照片在網上熱傳，內容是蛟河市法院通知吉林省看守所，「罪犯芮成鋼已判處刑罰，判決已發生法律效力，請按照本通知送交勞改單位執行」。該通知書顯示，芮成鋼被判刑6年，罪名為「受賄行賄」，起刑日期為2015年5月18日，刑滿日期為2020年12月11日。同時，芮成鋼的住址和服刑照片也被曝光。

消息人士透露，芮成鋼被審訊時，最初態度相當囂張，甚至聲稱手上擁有跟這些高官夫人的淫亂錄影帶。

據《搜狐財經》則曾報導稱，芮成鋼是一個貪腐案件中微不足道的一環。這個核心的案件，就是頗顯「神秘」的周永康之子周濱案。芮成鋼和其上司郭振璽，都是這個案件的「外圍男」。

不過，有關芮成鋼的真正涉案情況，以及判刑情況，均未獲北京當局證實。

曾涉入周永康、谷麗萍案的央視前主播芮成鋼（右），傳將於今年年底出獄。（香港經濟日...
曾涉入周永康、谷麗萍案的央視前主播芮成鋼（右），傳將於今年年底出獄。（香港經濟日報網資料照片）
分享

監獄

延伸閱讀

黑鷹失事沒發文哀悼挨轟「忘本」　美女主播吐委...

MLB／如何改變棒球？ 紅人包爾：換掉主播

中天主播陳諺瑩閃婚 唯美婚紗照曝光

習近平公開心底話！首度曝光私人照 用意很深

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

影／軍用卡車甩尾急停樣樣來 陸駕駛兵特訓秀成果

2020-01-07 14:20

P2P網貸爆雷不止 中國20省市勒令關閉平台

2020-01-07 10:19

港媒：無論誰當選 一國兩制在台灣都沒市場

2020-01-07 10:09

北京軟化? 駱惠寧首亮相 沒提「止暴制亂」

2020-01-07 00:19

中東情勢緊張 陸：伊朗未違反「不擴散核武器條約」

2020-01-06 22:49

與我斷交後 吉里巴斯見習近平稱支持「一國兩制」

2020-01-06 21:00

陸學者稱 香港中聯辦新主任將成「特區區委書記」

2020-01-06 19:54

觀察站／「破百」與「過萬」 中國要逃中等收入陷阱？

2020-01-06 16:52

頂尖高校畢業生都去哪？華為最多 阿里、騰訊也熱門

2020-01-06 16:51

實體書店增285家 北京三聯韜奮總店重開回歸傳統書店

2020-01-06 16:50

日媒：中國海外「獵港」 10年投資18國

2020-01-06 16:48

美前駐日大使：流入矽谷的中國人才在減少

2020-01-06 16:48

簽署第一階段貿易協議 港媒：劉鶴13日率團赴美

2020-01-06 16:47

陸駐英大使：禁華為將使英國在技術革命中落後

2020-01-06 15:57

評駱惠寧談話 陸獨立學者：反映北京對港以穩為基調

2020-01-06 14:17

劉鶴傳1月13日啟程 赴美簽首階段中美貿協

2020-01-06 09:56

香港中聯辦主任換人 此次任命有別以往？

2020-01-05 22:57

前中聯辦主任王志民 傳出任中央黨史和文獻研究院副院長

2020-01-05 20:04

中國海警編隊 今年首度巡航釣魚島海域

2020-01-05 16:24

駱惠寧任港中聯辦主任 前政協委員：北京向港人釋善意

2020-01-05 14:46

日媒：無論誰當選下屆美國總統 對中國都將更強硬

2020-01-05 14:30

香港下午「反水貨遊行」 發起人盼不會出現衝突

2020-01-05 12:25

港財政司長：輕言「攬炒」 毀掉上一輩人的努力

2020-01-05 11:12

駱惠寧掌港中聯辦 陸官微：香港喧鬧該停了

2020-01-05 10:15

華府處戒備狀態 陸使館提醒在美中國公民注意安全

2020-01-05 10:09

王毅與伊俄外長通電話：促美方勿濫用武力

2020-01-05 09:37

港遊客大減 海洋公園喊凍薪

2020-01-05 00:03

中美達成第一階段經貿協議

2019-12-13 23:14

林鄭月娥周六赴北京述職 匯報過去一年工作

2019-12-10 17:59

香港一中學發現兩遙控土製炸彈 重10公斤可致傷亡

2019-12-10 10:45

反送中半年近六千人被捕 港警未回應使用彈藥數量

2019-12-09 14:27

港府：遊行顯示享有示威自由 冀深層次對話尋出路

2019-12-08 22:07

因反送中「國歌」進榜「叱咤樂壇流行榜」頒獎取消

2019-12-05 09:15
看更多

熱門文章

她20歲搞垮紅十字會！公益界最恐懼的人 出獄再掀波

2020-01-07 11:00

比特大陸驚傳大裁員 前董事長：近乎自殺的錯誤決定

2020-01-07 16:02

台灣輸大陸水果被驗出有害生物 遭退運銷毀

2020-01-07 12:13

港媒：無論誰當選 一國兩制在台灣都沒市場

2020-01-07 10:09

大陸平均月薪3.8萬 網友：把馬雲、馬化騰也平均了？

2020-01-07 14:29

不明肺炎疫情延燒 即起武漢旅遊疫情等級升至第一級注意

2020-01-07 14:59

與我斷交後 吉里巴斯見習近平稱支持「一國兩制」

2020-01-06 21:00

陸學者稱 香港中聯辦新主任將成「特區區委書記」

2020-01-06 19:54

中東情勢緊張 陸：伊朗未違反「不擴散核武器條約」

2020-01-06 22:49

寒冬迫半裸幼女通街走 安徽狠母自己穿羽絨：鍛煉她身體

2020-01-07 09:51

防武漢肺炎 我要求赴陸訪查

2020-01-07 00:27

影／軍用卡車甩尾急停樣樣來 陸駕駛兵特訓秀成果

2020-01-07 14:20

2019上海新十大地標建築 揭曉

2020-01-07 01:57

北京軟化? 駱惠寧首亮相 沒提「止暴制亂」

2020-01-07 00:19

特斯拉降價 激活陸電動車企

2020-01-07 01:57

影／Model 3交車外 馬斯克再宣布Model Y在陸生產啟動

2020-01-07 16:03

馬雲回應裁員傳言：在阿里熬到十年是寶貝

2020-01-07 14:28

馬斯克將出席上海Model Y啟動與Model 3交車儀式

2020-01-07 09:20

汕頭待宰懷孕母牛三步一跪求生 結局很暖…

2020-01-07 13:10

綠帽男索賠129萬不成 竟綁架小王老婆殺害

2020-01-07 16:33

暴雪襲華北！逾百航班取消 131條高速公路封閉

2020-01-07 16:49

上海21度 近150年最暖「小寒」

2020-01-07 00:19

武漢不明肺炎病例 續增

2020-01-06 23:31

中聯辦主任換人 陸鷹派媒體對港溫情喊話

2020-01-07 10:41

大陸小程序電商興起 今年交易額料逾13兆

2020-01-07 14:41

涉周永康案 央視前主播芮成鋼年底將出獄

2020-01-07 18:11

重慶搗破跨境網路賭場案 涉逾千億人幣拘36人

2020-01-07 09:54

大陸外匯存底3兆1079億美元 較去年增加1.1%

2020-01-07 16:43

香港中大開學了 出入管制持續

2020-01-07 00:19

中概科技股 掀赴港二次上市潮

2020-01-06 23:31

美伊局勢惡化 專家：人民幣升值走勢恐受阻

2020-01-07 16:47

北京 反壟斷法將大修 鎖定互聯網領域

2020-01-07 01:36

林鄭：香港未出現與武漢相關肺炎個案

2020-01-07 10:43

面對不明肺炎 香港高度戒備、武漢毫無防疫宣傳

2020-01-07 18:52

港人武漢回來後出現肺炎症狀 至今21起

2020-01-06 19:38

港媒：駱惠寧與林鄭最快周四會晤

2020-01-07 09:16

阿里、小米進軍新加坡數位銀行

2020-01-07 12:12

3中聯辦主任 履新安排大不同

2020-01-07 13:57

駱惠寧沒提「止暴制亂」學者：北京對港政策轉「穩」

2020-01-07 13:57

雲南史迪威公路博物館 將開放

2020-01-07 01:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top