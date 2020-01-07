影／軍用卡車甩尾急停樣樣來 陸駕駛兵特訓秀成果

中國解放軍駐紮在西藏自治區的單位發布影片，展現一連串特殊駕駛訓練的成果，顯示在山地高原的嚴苛環境下，駕駛兵一個個宛如車神上身，把卡車開得跟普通小轎車一樣靈巧，甩尾、S形倒車等特技樣樣來。

訓練影片中可見，6輛大卡車宛如表演特技一般同步甩尾，隨著輪胎摩擦地面，發出尖銳的聲音，車內駕駛動作俐落的來回打著方向盤，讓大卡車完美的甩尾停妥。