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影／軍用卡車甩尾急停樣樣來 陸駕駛兵特訓秀成果

2020-01-07 14:20聯合報 編譯尤寶琪／即時報導

中國解放軍駐紮在西藏自治區的單位發布影片，展現一連串特殊駕駛訓練的成果，顯示在山地高原的嚴苛環境下，駕駛兵一個個宛如車神上身，把卡車開得跟普通小轎車一樣靈巧，甩尾、S形倒車等特技樣樣來。

訓練影片中可見，6輛大卡車宛如表演特技一般同步甩尾，隨著輪胎摩擦地面，發出尖銳的聲音，車內駕駛動作俐落的來回打著方向盤，讓大卡車完美的甩尾停妥。

這項訓練主要目的是測試並提高駕駛兵的技能，讓他們在面對嚴峻狀況時能快速反應。內容除了甩尾、倒退急停外，駕駛兵必須還得要能做到S形倒車並刺破直徑小於20公分的氣球，並得要能閃躲攻擊追逐、直行開上狹窄的鋼柱或是在泥濘和結冰的道路上暢行無阻。

中國解放軍駐紮在西藏自治區的單位發布影片，展現一連串特殊駕駛訓練的成果，顯示在山...
中國解放軍駐紮在西藏自治區的單位發布影片，展現一連串特殊駕駛訓練的成果，顯示在山地高原的嚴苛環境下，駕駛兵一個個宛如車神上身，把卡車開得跟普通小轎車一樣靈巧，甩尾、S形倒車等特技樣樣來。路透
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解放軍西藏自治區

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