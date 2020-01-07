港媒：無論誰當選 一國兩制在台灣都沒市場

台灣總統大選周六登場，香港方面也高度關注。據香港官方「香港電台」報導，如果民進黨繼續執政，學者對兩岸關係未來發展好壞，有不同看法；而不管誰人當選，「一國兩制」在台灣都無市場。

這篇由「香港電台」駐台記者報導指出，蔡英文及韓國瑜均表明拒絕或反對「一國兩制」。報導引述淡江大學戰略研究所副教授李大中說，台灣主流民意無人支持「一國兩制」，相信不管誰當選都無市場。他又分析，如果蔡英文連任，無論推出什麼改善兩岸政策，大陸對台態度也不會有重大轉變。而剛通過的「反滲透法」，將成為大陸對台維持敵意的重要導火線。

據報導，不過，陸委會前副主委、民意基金會董事長游盈隆認為，民選總統第二個任期，通常會追求歷史定位，他指蔡英文由黨內提名開始，態度不斷轉變，兩岸問題可能會因她一念之間有變，例如設法和中共總書記習近平會面，營造「蔡習會」。