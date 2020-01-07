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港媒：無論誰當選 一國兩制在台灣都沒市場

2020-01-07 10:09聯合報 記者羅印冲／即時報導

台灣總統大選周六登場，香港方面也高度關注。據香港官方「香港電台」報導，如果民進黨繼續執政，學者對兩岸關係未來發展好壞，有不同看法；而不管誰人當選，「一國兩制」在台灣都無市場。

這篇由「香港電台」駐台記者報導指出，蔡英文韓國瑜均表明拒絕或反對「一國兩制」。報導引述淡江大學戰略研究所副教授李大中說，台灣主流民意無人支持「一國兩制」，相信不管誰當選都無市場。他又分析，如果蔡英文連任，無論推出什麼改善兩岸政策，大陸對台態度也不會有重大轉變。而剛通過的「反滲透法」，將成為大陸對台維持敵意的重要導火線。

據報導，不過，陸委會前副主委、民意基金會董事長游盈隆認為，民選總統第二個任期，通常會追求歷史定位，他指蔡英文由黨內提名開始，態度不斷轉變，兩岸問題可能會因她一念之間有變，例如設法和中共總書記習近平會面，營造「蔡習會」。

另外，由於兩岸關係緊張，去年8月起，大陸停止47個赴台自由行城市的簽證，台灣旅遊業大受打撃。報導援引台北城市大學觀光系助理教授李奇嶽分析，不管誰當選，首要改善目前低迷經濟，增加大陸旅客來台數目。若韓國瑜當選，做大陸旅客生意的旅遊業或有起色，相反蔡英文當選或會因前景悲觀，出現結業潮。

中共總書記習近平去年初提出兩制台灣方案，引起關注。（取自美聯社）
中共總書記習近平去年初提出兩制台灣方案，引起關注。（取自美聯社）
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香港蔡英文韓國瑜

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