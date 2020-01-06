中東情勢緊張 陸：伊朗未違反「不擴散核武器條約」

對於美國與伊朗劍拔怒張的情勢，大陸外交部發言人耿爽今日在例行記者會上頻被問及相關議題。針對伊朗宣布減少履行伊核全面協議承諾的最新措施，耿爽表示，伊朗雖然由於外部因素被迫減少履約，但同時也展示了克制態度，明確表達完整、有效執行全面協議的政治意願，沒有違反「不擴散核武器條約」規定的義務。

耿爽被問及陸方是否對此感到擔憂，以及認為是該由美國還是伊朗負責？耿爽表示，美國單方面退出全面協議，無視國際法和國際義務，對伊朗進行極限施壓，並阻撓其他方面履約，這是伊核緊張局勢的根源所在，也應該是各方客觀公正處理伊核問題的基本出發點。

耿爽指出，全面協議來之不易，是業經安理會決議核可的多邊外交的重要成果，是國際核不擴散體系和中東地區和平穩定的重要支撐，是以國際法為基礎的國際秩序的重要組成部分。國際社會應從長遠和大局出發，堅定維護全面協議，推動伊核及中東地區局勢走向緩和。

對於美方表示，若伊朗襲擊任何美國公民或資產，將對伊朗52個目標實施打擊，耿爽表示，強權政治不得人心，不可持續。美方日前的軍事冒險行為，違背國際關係基本準則，加劇地區局勢的緊張動盪。陸方一貫反對在國際關係中使用武力，軍事手段沒有出路，極限施壓根本行不通。

耿爽指出，陸方主張，各方應切實遵守「聯合國憲章」宗旨和原則以及國際關係基本準則，各國的獨立、主權和領土完整應當得到尊重，中東海灣地區的和平穩定應當得到維護。陸方敦促美方不要濫用武力，呼籲有關各方保持克制，避免事態輪番升級，儘快回到對話協商的軌道上來，推動緊張局勢實現降溫。

至於陸方是否會增加中東地區的安全存在？耿爽僅重申，陸方對當前中東事態高度關切。中東海灣地區局勢進一步惡化，不符合任何一方的利益。確保該地區和平穩定，對全世界都至關重要。