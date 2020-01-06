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與我斷交後 吉里巴斯見習近平稱支持「一國兩制」

2020-01-06 21:00聯合報 特派記者呂佳蓉/北京即時報導

大陸國家主席習近平今日(6日)在北京會見來訪的吉里巴斯總統馬茂。習近平表示，去年9月大陸與吉里巴斯在一個中國原則基礎上恢復外交關係，掀開了兩國關係發展新篇章；馬茂則回應，吉里巴斯將堅定奉行一個中國政策，尊重中國的主權和領土完整，支持大陸「一國兩制」方針，支持大陸實現統一大業。

去年9月在一個禮拜內索羅門群島與吉里巴斯相繼與中華民國斷交。新華社報導，習近平在今日會見馬茂時指出，吉里巴斯站在歷史正確一邊，充分體現戰略眼光和政治魄力，陸方對此高度讚賞。復交以來，雙方各領域、各層級交流合作蓬勃開展，取得不少早期收穫。

習近平也說，雙方要深化政治互信，陸方一貫堅持大小國家一律平等，各國應該相互尊重主權和領土完整，平等相待。大陸堅持走和平發展道路，不搞「國強必霸」，不干涉別國內政，同時也不允許別國干涉中國內政。

習近平說，陸方尊重吉里巴斯自主選擇符合自身國情的發展道路，願與吉里巴斯加強高層和各級別交往，分享治國理政經驗。此次兩國簽署了共建「一帶一路」諒解備忘錄等文件，要將共建「一帶一路」倡議與吉里巴斯20年發展規劃相對接，拓展務實合作。

馬茂則說，吉里巴斯排除干擾，做出與中共復交的決定，這是基於對大陸的信任與信心。大陸與基里巴斯復交時間不長，但雙邊合作已經取得顯著成果。

會談後，雙方見證雙邊政府共同推進一帶一路建設等多項雙邊合作文件的簽署。

大陸國務院總理李克強與吉里巴斯總統馬茂會面。圖/取自中國政府網
大陸國務院總理李克強與吉里巴斯總統馬茂會面。圖/取自中國政府網
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吉里巴斯習近平一帶一路

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