與我斷交後 吉里巴斯見習近平稱支持「一國兩制」

大陸國家主席習近平今日(6日)在北京會見來訪的吉里巴斯總統馬茂。習近平表示，去年9月大陸與吉里巴斯在一個中國原則基礎上恢復外交關係，掀開了兩國關係發展新篇章；馬茂則回應，吉里巴斯將堅定奉行一個中國政策，尊重中國的主權和領土完整，支持大陸「一國兩制」方針，支持大陸實現統一大業。

去年9月在一個禮拜內索羅門群島與吉里巴斯相繼與中華民國斷交。新華社報導，習近平在今日會見馬茂時指出，吉里巴斯站在歷史正確一邊，充分體現戰略眼光和政治魄力，陸方對此高度讚賞。復交以來，雙方各領域、各層級交流合作蓬勃開展，取得不少早期收穫。

習近平也說，雙方要深化政治互信，陸方一貫堅持大小國家一律平等，各國應該相互尊重主權和領土完整，平等相待。大陸堅持走和平發展道路，不搞「國強必霸」，不干涉別國內政，同時也不允許別國干涉中國內政。

習近平說，陸方尊重吉里巴斯自主選擇符合自身國情的發展道路，願與吉里巴斯加強高層和各級別交往，分享治國理政經驗。此次兩國簽署了共建「一帶一路」諒解備忘錄等文件，要將共建「一帶一路」倡議與吉里巴斯20年發展規劃相對接，拓展務實合作。

馬茂則說，吉里巴斯排除干擾，做出與中共復交的決定，這是基於對大陸的信任與信心。大陸與基里巴斯復交時間不長，但雙邊合作已經取得顯著成果。