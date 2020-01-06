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陸學者稱 香港中聯辦新主任將成「特區區委書記」

2020-01-06 19:54聯合報 記者陳言喬／即時報導

大陸國務院駐派駐在香港的中央政府聯絡辦公室主任換人，換成習近平信任的前青海、山西省委書記駱惠寧，大陸學者稱，中共將強化中央在港管治權，新中聯辦主任角色將調整至與大陸類似的角色─「特區區委書記」。

香港電台報導，清華大學政治系前講師吳強分析，從駱惠寧講話和他的工作經驗分析，中央治港架構可能調整至類似内地的做法，將黨委和行政首長的職能分開，形成雙元首制，藉中聯辦主任所謂「特區區委書記」的角色，強化中央在港最高代表的身份以及中央管治權。他相信，中央強化中聯辦角色的同時，港澳辦的角色將變得次要。

全國港澳研究會副會長劉兆佳則説，新任中聯辦主任駱惠寧今天(6日)會見媒體的講話並沒有放軟姿態，因為去年十月底的十九屆四中全會已經確定香港動亂後的治理方針政策，近日國家主席習近平講話亦相當強硬，即是要維護國家安全，以及不容外部勢力介入等，如果從駱惠寧的三言兩語，推斷中央對港政策有變化是錯誤的觀點。

對於駱惠寧表示，相信在特首林鄭月娥、特區政府和社會努力下，香港定能確保憲法和基本法全面貫徹實施。劉兆佳認為，中聯辦絕對不會與特區政府保持距離，反而將扮演更積極角色，向特區政府提供更多指導，否則難以應對複雜的政治局勢，不過「基本法」第23條立法未必會馬上進入議事日程。

新任香港中聯辦主任駱惠寧握緊拳頭誓稱，一定能確保香港長期繁榮穩定。(中新社)
新任香港中聯辦主任駱惠寧握緊拳頭誓稱，一定能確保香港長期繁榮穩定。(中新社)
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香港習近平國務院

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