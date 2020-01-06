觀察站／「破百」與「過萬」 中國要逃中等收入陷阱？

中國國家統計局今年首場經濟數據發布定在1月17日。這次發布會有很多懸念，比如說去年經濟增長會否險些「破六」，今年經濟增長要不要「保六」等。但有兩個數據已經不是懸念，那就是「破百」即GDP突破100兆人民幣，以及「過萬」即中國人均GDP突破1萬美元。

「破百」和「過萬」，兩者的共同點是都有很多意義，但有點不同的是，「破百」之後只有增多增少的問題，而「過萬」既是一個標誌又是一道坎，那標誌是中國進入中等收入國家，再向中高收入國家努力；那坎就是中國會不會就此盤桓，要看能不能越過「中等收入陷阱」，也即就此真正強盛或跌回過去那是一道大坎。

小型經濟體看來與「中等收入陷阱」關係不大，但稍大點的國家似乎都脫不了陷阱魔咒，典型的是巴西，2013年時GDP總量是2.47兆美元，人均為1萬2200美元。但這些年公認巴西跌進陷阱，2018年GDP總量1.87兆美元，人均8900美元，跌回去了。

於是，當2019年中國終於過了人均GDP 1萬美元這道坎的時候，就喜憂交織了。那喜就是進了中等收入體，那憂則是行到了陷阱邊上。不過到了這時，研究經濟的人有兩種說法，值得聽聽，一種說法，中國真的是有「中國特色」的經濟體，所以對人均GDP過1萬美元不要太認真，既跟別的國家路徑不同，又有可能結果不同，到了這道坎，中國不見得跌落陷阱。

同時出現的一種說法，是人均GDP超過1萬美元，對中國民眾來說效果也不一樣。有人舉例，說中國深圳房價收入比全中國第一，只要一放手房價還能漲，但大多數人根本買不起房。因為深圳的勞動者收入在GDP的比重很低，稅收占比也低，有大量財富流入少數人手中。所以在深圳，人均GDP的的意義不那麼鮮活。中國人均GDP過1萬美元這一數字，證明中國還是個發展中國家。

雖然有這些無法對比的說法，但中國經濟界還是有人在深入探討「中等收入陷阱」的問題，還有結論，說一般國家遭遇陷阱魔咒，一般要用十年時間來跨越，而能跨越過去成為發達經濟體的不多。

中國第13個5年規畫中就提出要努力跨越「中等收入陷阱」，今年中國要制訂第14個5年規畫，配合2019年的人均GDP過1萬美元，未來六至十年間，是中國與陷阱搏鬥的階段。