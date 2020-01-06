頂尖高校畢業生都去哪？華為最多 阿里、騰訊也熱門

國內最優秀大學的畢業生們都去哪了？最大雇主是這家公司 路透社 分享 facebook 高校（大學等高等學校）畢業生就業去向一直是社會關切話題。近日包括北京大學、清華大學、上海交通大學、浙江大學等名校相繼公布2019屆畢業生就業質量報告。其中，北大、清華超七成本科生選擇繼續深造；就業企業方面，中國電信設備巨頭華為儼然成了四大高校畢業生就業的「大戶」，從四大高校共簽1208人。

每日經濟新聞報導，報告顯示，2019年北京大學全校畢業生合計9904人。截至2019年10月31日，北大校本部總體就業率為98.66%；清華大學2019屆畢業生共6965人，截至2019年10月31日，就業率為98.1%；上海交大2019屆畢業生共8944人，就業率為98.19%；浙大2019屆畢業生共有1萬1948人，在中國頂尖高校中，位列全中國第一。

據報導，從幾大高校畢業生的就業單位分布來看，主要以企業為主。

就業最集中的行業分別為教育、金融業、公共管理、信息技術服務業和科學研究和技術服務業。值得注意的是，教育成為就業最集中的行業，占比達到23.03%，超越了長期以來熱門的金融、IT等。

幾大高校均公布了用人單位「大戶」名單，其中有一家公司特別顯眼，它就是華為。

北大簽約華為的畢業生133名；清華簽約華為的畢業生189名；上海交大簽約華為的畢業生336名；浙大簽約華為的畢業生550名。統計發現，華為從四大高校簽約1208人。此外，阿里、騰訊、網易也是四大高校畢業生就業的熱門選擇。

幾大高校中，只有浙大和上海交大公布畢業生的簽約薪酬。上海交大本科生平均簽約年薪為13.51 萬（人民幣，下同）；研究生平均簽約年薪為18.91萬。浙大平均年薪為14.59萬，碩士平均年薪為18.57萬，博士的平均年薪為19.38萬。