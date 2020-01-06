實體書店增285家 北京三聯韜奮總店重開回歸傳統書店

回歸初心 北京三聯總店重開張 中新網 分享 facebook 歷經兩年升級改造，北京三聯韜奮書店美術館總店近日重張開業。此前，該書店曾因是北京首家24小時營業書店而出名。與三里屯分店簡約現代的風格不同，總店此次改造的核心思路是「保持傳統，回歸初心」，擴大圖書的陳列空間，使讀者看到更多好書。改造後的總店更為質樸，貼近記憶中傳統書店的樣貌。

本報系聯合報引述中通社報導，該書店三層樓的營業面積，除去文創產品區與講座區，幾乎全部用來賣書。「比起網上，我還是更喜歡在書店買書。還是要拿到手裡翻一翻，才能確定到底是不是自己想要的書，只看網頁上的介紹不行。」曾從事媒體行業的於先生是三聯書店老顧客，他最喜歡的書店就是三聯、萬聖書園與商務印書館的涵芬樓書店。他說，這幾家選品質量高，總能淘到些好書。

「網上買書就像抽盲盒一樣，下單的時候不知道買來的書是好是壞。」剛上大學的路女士表示，由於價格因素，平時更多選擇在網上買書，但仍會先來實體書店「探探路」。

隨著網路興起，實體書店受到較大衝擊。現在情況有所改變，實體書店似乎顯露出復甦的跡象。截至2019年9月，北京實體書店一年來新增285家，同比增長28.1%。北京各大商圈、景點陸續進駐多家連鎖品牌書店，其中部分書店甚至成為了「網紅打卡地」。

「別看網紅書店炒得紅火，但很多實體書店還是活得很艱難，房租負擔重，盈利困難。」從事圖書行業的閆女士說。

雖然實體書店現在已走出最低谷，但仍面臨許多問題。就在2019年，前流書店、盛世情書店等北京多家知名獨立書店相繼關閉。房租高、利潤薄、消費人群減少等問題仍然困擾著實體書店的發展。對此，北京市推出一系列管理辦法扶持實體書店，2019年共有239家書店獲得扶持，扶持資金近1億人民幣。

數據顯示，2018年中國人均紙質閱讀量僅4.67本。實體書店衰落一定程度與閱讀量下降有關，因此振興實體書店的根本還是在於閱讀習慣的培養。