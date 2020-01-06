日媒：中國海外「獵港」 10年投資18國

擴大對海外影響力 日媒：中國10年投資18國港口 新華社 分享 facebook 中國藉著在對國外港口的收購和出資，擴大對海外的影響力。日經中文網統計顯示，中國過去10年的投資對象至少涉及18個國家的25個項目，總投資額約合1.2兆日圓（約合111億美元）。中國招商局及中國遠洋海運集團（COSCO）兩家國有企業的投資占大部分。

日經中文網報導，中國遠洋海運集團以2008年取得希臘最大港口比雷埃夫斯港的部分運營權，2016年進而取得經營控制權。2019年11月再對這個位於地中海海運要衝的港口追加投資6億歐元（約合6.6億美元）。

中國以往海運家電和服裝等中國品到西歐和北歐，要從南海出發經由印度洋及蘇伊士運河、然後穿過位於西班牙和摩洛哥之間的直布羅陀海峽。但「隨著比雷埃夫斯港的建設取得進展，可以在該港卸貨，改為鐵路運輸，能大幅縮短交付給歐洲各地客戶的時間」相關人士說。

另一方面，中國招商局也剛剛在11月下旬敲定向海外港口投資9.55億美元的大型收購，據悉將取得亞洲和歐洲等的10處碼頭。

實際的成果可從統計數據上看出。觀察兩家企業公佈的合計18個海外港口的貨物吞吐量，2018年有15個港口比上年增加，其中10個港口增長10％以上。吞吐量減少的出資項目只有兩個。