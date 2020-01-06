親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
武漢爆不明肺炎
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

美前駐日大使：流入矽谷的中國人才在減少

2020-01-06 16:48世界日報 中國新聞組／北京6日電

美國前駐日大使：流入美國的中國人才在減少 路透社
美國前駐日大使：流入美國的中國人才在減少 路透社
分享
前美國駐日大使、美國矽谷知名風險投資（VC）公司Geodesic Capital聯合創辦人約翰·魯斯(John Roos)日前表示，中美兩國的對立正在影響矽谷，「來自中國的風險企業投資、合作項目和人才的流入正在減少」，魯斯對此「感到擔憂」。

日經中文網報導，中美在2019年12月13日就貿易談判達成第一階段協議，不過，川普政府以安全保障風險為由，仍將中國華為公司等列入事實上的禁運名單，限制與美國企業交易，兩國之間為爭奪高科技主導權而形成的緊張關係仍在持續。針對川普政府的貿易保護主義傾向，魯斯表示「不贊同妨礙經濟活力的行為」。

魯斯表示「史丹福大學的中國留學生和為在矽谷工作而赴美的中國工程師已開始減少」，還指出「來自中國的風險企業投資資金的減少可以通過美國國內的資金應對，但人才難以替代」。

魯斯認為，針對中美的高科技技術競爭表示，「中國企業具備能有效利用8億互聯網用戶創造的數據等優勢性」。不過魯斯主張「美國企業通過與世界展開合作，能克服這個問題。在以半導體為中心的計算領域和量子計算機等新一代技術領域，美國也保持領先」。

另一方面，魯斯認為，如果在美國國內的教育和研究開發上投資，鞏固與日本等友好國家的關係，華府能夠贏得與中國的技術競爭。

矽谷川普

延伸閱讀

美狙殺伊朗將領 北韓媒體批：這是帝國主義行徑

新北4年10億造矽谷級課程 首延伸幼教創「五...

美國消費性電子產品支出大增 今年可望再創新高

AI分析衛星影像產品 美國對出口設限

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

陸駐英大使：禁華為將使英國在技術革命中落後

2020-01-06 15:57

評駱惠寧談話 陸獨立學者：反映北京對港以穩為基調

2020-01-06 14:17

觀察站／「破百」與「過萬」 中國要逃中等收入陷阱？

2020-01-06 16:52

頂尖高校畢業生都去哪？華為最多 阿里、騰訊也熱門

2020-01-06 16:51

實體書店增285家 北京三聯韜奮總店重開回歸傳統書店

2020-01-06 16:50

日媒：中國海外「獵港」 10年投資18國

2020-01-06 16:48

簽署第一階段貿易協議 港媒：劉鶴13日率團赴美

2020-01-06 16:47

劉鶴傳1月13日啟程 赴美簽首階段中美貿協

2020-01-06 09:56

香港中聯辦主任換人 此次任命有別以往？

2020-01-05 22:57

前中聯辦主任王志民 傳出任中央黨史和文獻研究院副院長

2020-01-05 20:04

中國海警編隊 今年首度巡航釣魚島海域

2020-01-05 16:24

駱惠寧任港中聯辦主任 前政協委員：北京向港人釋善意

2020-01-05 14:46

日媒：無論誰當選下屆美國總統 對中國都將更強硬

2020-01-05 14:30

香港下午「反水貨遊行」 發起人盼不會出現衝突

2020-01-05 12:25

港財政司長：輕言「攬炒」 毀掉上一輩人的努力

2020-01-05 11:12

駱惠寧掌港中聯辦 陸官微：香港喧鬧該停了

2020-01-05 10:15

華府處戒備狀態 陸使館提醒在美中國公民注意安全

2020-01-05 10:09

王毅與伊俄外長通電話：促美方勿濫用武力

2020-01-05 09:37

港遊客大減 海洋公園喊凍薪

2020-01-05 00:03

中國海警船2020年首度駛入釣魚台海域

2020-01-04 14:38

遊客大減 香港海洋公園凍薪、奢侈品關店

2020-01-04 10:57

香江風情／天清氣朗 港人心頭陰冷

2020-01-03 23:57

「求是」引習之言：民主是看領導能否依法更替

2020-01-03 23:51

中美達成第一階段經貿協議

2019-12-13 23:14

林鄭月娥周六赴北京述職 匯報過去一年工作

2019-12-10 17:59

香港一中學發現兩遙控土製炸彈 重10公斤可致傷亡

2019-12-10 10:45

反送中半年近六千人被捕 港警未回應使用彈藥數量

2019-12-09 14:27

港府：遊行顯示享有示威自由 冀深層次對話尋出路

2019-12-08 22:07

因反送中「國歌」進榜「叱咤樂壇流行榜」頒獎取消

2019-12-05 09:15
看更多

熱門文章

影／聽到巨響後「涼亭瞬間下沉」 蘇州仿古長廊整條塌陷

2020-01-06 10:39

客喊冷要求外送「取暖物」 機警外送員一看馬上報警

2020-01-06 11:14

陸經濟學家：老百姓已基本不存錢

2020-01-06 10:22

武漢市衛健委稱 不明原因病毒性肺炎並非SARS

2020-01-05 21:06

陸官方背景公眾號：香港的喧鬧 也該結束了

2020-01-06 00:37

濟南辦公大樓平移24米照常辦公 「讓路」建高速公路

2020-01-06 10:37

影／青海柴達木盆地現巨型土星環 場面震撼

2020-01-06 14:09

蘇州十全街仿古長廊突然塌陷 商戶住戶緊急撤離

2020-01-06 10:50

香港示威者集結上水 抗議大陸「水貨客」

2020-01-05 17:48

香港中聯辦換人 港媒：駱惠寧擅長「收拾殘局」

2020-01-06 09:40

兩歲男童誤吞19顆巴克球 致腸胃穿孔吐綠色苦水

2020-01-05 19:18

防堵不明肺炎 有發燒和呼吸道症狀兩周內去過武漢即通報採檢

2020-01-05 18:12

前中聯辦主任王志民 傳出任中央黨史和文獻研究院副院長

2020-01-05 20:04

陸貨幣政策 轉向「靈活適度」

2020-01-05 23:25

美攝影師遭香港拒絕入境 曾拍攝過反送中運動

2020-01-06 13:30

港中聯辦主任駱惠寧首會媒體：港形勢令人揪心盼回正軌

2020-01-06 11:10

雲南整頓旅遊亂象 投訴減半營收破兆

2020-01-06 10:01

兩岸微流行／行李箱 自動跟主人走

2020-01-06 00:37

青海油田產量 去年飆新高

2020-01-06 00:25

武漢肺炎排除SARS 是否人傳人是觀察重點

2020-01-06 11:42

16宗武漢返香港不適個案 9歲男童求診後住院

2020-01-05 19:38

武漢肺炎59例 世衛：不建議對大陸實施旅行或貿易限制

2020-01-06 14:07

香港中聯辦主任換人 此次任命有別以往？

2020-01-05 22:57

手機被沒收 西安高中生殺死老師後逃逸

2020-01-05 21:45

劉鶴傳1月13日啟程 赴美簽首階段中美貿協

2020-01-06 09:56

北京瞭望／大陸逃得過中等收入陷阱？

2020-01-05 23:54

武漢不明病毒肺炎 陸方排除SARS

2020-01-06 00:02

中大生返港後不適 宿舍部分學生戴口罩

2020-01-06 10:46

評駱惠寧談話 陸獨立學者：反映北京對港以穩為基調

2020-01-06 14:17

香港中大證實 1學生自武漢返港後不適

2020-01-06 10:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top