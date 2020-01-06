美前駐日大使：流入矽谷的中國人才在減少

美國前駐日大使：流入美國的中國人才在減少 路透社 分享 facebook 前美國駐日大使、美國矽谷知名風險投資（VC）公司Geodesic Capital聯合創辦人約翰·魯斯(John Roos)日前表示，中美兩國的對立正在影響矽谷，「來自中國的風險企業投資、合作項目和人才的流入正在減少」，魯斯對此「感到擔憂」。

日經中文網報導，中美在2019年12月13日就貿易談判達成第一階段協議，不過，川普政府以安全保障風險為由，仍將中國華為公司等列入事實上的禁運名單，限制與美國企業交易，兩國之間為爭奪高科技主導權而形成的緊張關係仍在持續。針對川普政府的貿易保護主義傾向，魯斯表示「不贊同妨礙經濟活力的行為」。

魯斯表示「史丹福大學的中國留學生和為在矽谷工作而赴美的中國工程師已開始減少」，還指出「來自中國的風險企業投資資金的減少可以通過美國國內的資金應對，但人才難以替代」。

魯斯認為，針對中美的高科技技術競爭表示，「中國企業具備能有效利用8億互聯網用戶創造的數據等優勢性」。不過魯斯主張「美國企業通過與世界展開合作，能克服這個問題。在以半導體為中心的計算領域和量子計算機等新一代技術領域，美國也保持領先」。

另一方面，魯斯認為，如果在美國國內的教育和研究開發上投資，鞏固與日本等友好國家的關係，華府能夠贏得與中國的技術競爭。