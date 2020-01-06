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簽署第一階段貿易協議 港媒：劉鶴13日率團赴美

2020-01-06 16:47世界日報 中國新聞組／北京6日電

第一階段貿易協議 傳中國代表團13日啟程來美 歐新社
第一階段貿易協議 傳中國代表團13日啟程來美 歐新社
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香港南華早報昨日引述一名知情人士說法報導，中國貿易代表團計畫本月13日前往美國華府，以簽署美中第一階段貿易協議。

中央社引述南華早報報導，中國貿易代表團預計1月13日前往華府，並於16日返國。中國國務院副總理劉鶴率領的貿易代表團原本預計本月初啟程，但美國總統川普去年12月31日在推特（Twitter）發文說，他將於1月15日跟中國簽署第一階段貿易協議，中國方面不得不改變原本計畫。

華盛頓及北京當局尚未正式確認劉鶴的赴美行程。

北京劉鶴華府

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